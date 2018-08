Ontinyent recupera columnes d’un convent del segle XVII trobades en unes obres de desenrunament

L’Ajuntament d’Ontinyent ha recuperat una sèrie de columnes fragmentades del segle XVII pertanyents a l’antic convent de Sant Bernardí, durant una obra de desenrunament d’un solar en la part alta del carrer La Llosa, al barri de Poble Nou. Concretament, han aparegut alguns fragments de columna, que estaven funcionant com a reaprofitaments en el coronament d’una basseta del pati d’una casa enderrocada. A més, s’ha comprovat després del primer descobriment que n’hi havia altres trossos, tant de fusts com de basses i capitells (les 3 parts que composen una columna), que es van emprar com a material d’obra en els fonaments d’alguns pilars edificats al segle XIX.

El regidor de Patrimoni, Jaime Peris, ha explicat que els tècnics han determinat que les peces trobades s’havien transportat com a simple material de construcció, sense que hi haguera cap element “in situ”, el que ha permès la continuïtat de les obres de desenrunament, apartant les peces per al seu ingrés dels magatzems del museu. Des del Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (MAOVA), que ha estat analitzant les peces, l’Arqueòleg Municipal, Agustí Ribera, ha detallat que es probable que pertanyeren al convent de Sant Bernardí dels Alcantarins Descalços, que estava ubicat a tan sols 50 metres del solar tot i que en un principi es va creure que podien ser del claustre de l’antic convent dominic de Sant Joan.

Jaime Peris, ha destacat que “descobriments com estos són sempre bones notícies perquè ens permeten conèixer més sobre el passat arquitectònic i cultural d’Ontinyent”. Precisament, l’estudi de les peces trobades que continua en marxa podrà, en un futur, aportar coneixements sobre els materials i característiques dels convents desapareguts i dels que a penes es tenen dades materials.

Este descobriment s’afegeix al que es va produir recentment al barri de La Vila, on es va localitzar un pou medieval del segle XII en el marc d’unes excavacions arqueològiques prèvies i de seguiment a les obres d’estabilització d’una mitgera en el carrer Cordellat. Concretament, es van localitzar restes de diverses estructures domèstiques d’època medieval andalusina. Es tractava de restes molt parcialment conservades, corresponent a la part subterrània del que serien els habitats d’època medieval, anteriors a Jaume I, en la Vila.