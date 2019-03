Sagunt alerta d'almenys 15 pous il·legals en el terme municipal com el de Totalán on va morir el xiquet Julen

El regidor de Policia Local i president del Consell Agrari, Enric Ariño, ha informat de l'existència d'almenys 15 perforacions il·legals en diferents zones rurals del terme municipal de Sagunt, algunes de les quals de certes dimensions i sense cobrir, "la qual cosa suposa un perill per a la ciutadania".

Ariño ha manifestat que arran de l'incident ocorregut fa uns mesos en la localitat malaguenya de Totalán “s'està elaborant un mapa on s'indica aproximadament on es troben estes perforacions il·legals” i ha fet una crida a la ciutadania perquè col·laboren si en troba alguna més pel terme municipal.

Ariño ha declarat que estan en contacte amb la Conselleria per a elaborar un cens de perforacions a Sagunt per a posteriorment tapar-los "per a no haver de lamentar cap incident".