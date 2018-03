El festival de la cançó d’autor ‘Música i Lletra’ de Xàtiva obrirà amb El Diluvi una edició amb protagonisme femení

Al Festival Música i Lletra, Xàtiva cançó d’autor, 2018 (MiL) hi haurà més dones que homes actuant a sobre de l’escenari. Aquesta ha estat la voluntat del director artístic, el músic i activista cultural, Feliu Ventura, i del regidor del Gran Teatre de l’Ajuntament de Xàtiva, Alfred Boluda. Si l’any passat la meitat dels artistes eren dones, enguany s’ha fet un esforç per superar-ho i fer un cartell volgudament feminista. Els noms de les artistes es coneixeran el 23 de març, quan el festival els farà públics.

Com a mostra d’este esperit El Diluvi, amb la veu de Flora Sempere al capdavant, serà el protagonista enguany del concert gratuït de presentació del MiL que a més s’ha volgut fer coincidir amb la II Trobada de Muixerangues, “perquè la cançó d’autor, la festa i la tradició van de la mà”.

En el marc de la festa de presentació també se celebrarà el II Certamen de Joves Cantautors i Cantautores MiL descobreix, una secció del festival que l’organització va estrenar amb èxit l’any passat. Músics de tot l’estat, entre 14 i 35 anys, van enviar les seves propostes artístiques i l’organització va repartir 2.700 euros en metàl·lic en premis per a autors no editats. El guanyador de l’any passat, el borriolenc Marc Damontagne, també cantarà a la festa de presentació. I després de l’èxit de l’any passat, enguany els assistents podran tornar a votar en directe els finalistes del MiL Descobreix i atorgar el premi del públic.

L’edició MiL 2018 constarà de 5 dies amb 9 grans concerts els dissabtes entre el 12 de maig i el 2 de juny a la capital de la Costera. Com l’any passat, la regidoria del Gran Teatre de Xàtiva ha treballat per aconseguir un bon cartell a preu populars, i també, marca de la casa és que el festival garanteix condicions laborals dignes per a tots els artistes que hi participen, cosa que no sol passar en la majoria de grans festivals. Enguany, el MiL es consolida com el festival de cantautors de referència al territori, amb més de 2.000 espectadors l’any passat.