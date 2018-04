Es reflecteix la diversitat sexual en les falles infantils?

L'auditoria de gènere que prepara la Universitat de València, per encàrrec del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, per a concloure si existeix algun tipus d'element masclista en les Falles també ha tingut en compte les falles infantils.

Com va informar eldiario.es, l'estudi l'ha liderat el departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV), en concret, la professora Verònica Gisbert i el doctor Joaquim Rius, amb la col·laboració de Laura Martínez i Helena Olcina.

El treball va arrancar durant les passades festes amb la visita de 14 experts (alguns membres del Consell de les Dones) a 202 falles (des de la secció Especial fins a la 5ª categoria) cobrint tota la cartografia de la ciutat, per a comprovar el tractament de la figura de la dona en els monuments.

Així, en el cas dels monuments grans s'han analitzat aspectes com el que representa la figura central, els ninots que l'envolten, com són representats els cossos d'homes i dones, com es tracta la intersexualitat o la transsexualitat, quins són els rols socials atribuïts a homes i dones, quina és la interacció dels ninots, si hi ha representades altres masculinitats o feminitats més enllà de les hegemòniques i com es tracten, com s'immortalitzen les dones d'altres cultures i com es representa la diversitat (de gènere, sexual, familiar, cultural).

Pel que fa als monuments infantils, els observadors han prestat especial atenció als valors de gènere representats, als models de socialització plasmats, a si es tracten per igual als xiquets i a les xiquetes i a com es representa la diversitat (de gènere, sexual, familiar, cultural).

L'equip d'experts va observar també actes com les presentacions de llibrets, la Crida, Cavalcada del Ninot, Cavalcada del Patrimoni, la Plantà, l'Ofrena, la Cavalcada del Foc i la Cremà, tot arreplegant material fotogràfic per a la seua posterior anàlisi.

La segona part de l'estudi està previst que es desenvolupe al juny o juliol i es caracteritza per metodologies qualitatives, mitjançant entrevistes en profunditat i grups de discussió.

El propòsit d'aquesta part és donar veu als agents fallers, és a dir, a tots els agents socials que interaccionen en el context de la festa com artistes fallers, músics, pirotècnia, indumentaristes, orfebres, els mateixoa falleres i falleres. A més, es convidarà altres entitats o associacions culturals i socials de la ciutat.

Sobre aquest tema, la la regidora d'Igualtat, Isabel Lozano, ha comentat que "aquest estudi de les Falles amb una perspectiva de gènere és una oportunitat històrica de poder abordar la igualtat entre homes i dones en un espai tan important per a la nostra ciutat com són les festes falleres".

La regidora ha afegit que està convençuda que "aquesta oportunitat serà aprofitada d'una manera constructiva tant des del Consell de les Dones i per la Igualtat, com per part dels agents festius, estaments de les Falles i qualsevol altra entitat que estiga convidada a participar en aquest estudi".