La investigació de tripijoc dels contractes de les graderies i les pantalles de la Fórmula 1 de València depén d’un informe clau de la policia

L’arxivament d’unes quantes de les peces separades del saqueig de fons públics en l’organització del gran premi de Fórmula 1 de València entre el 2008 i el 2012 ha donat ales a molts dels imputats, que han intentat liquidar per la via ràpida la causa que investiga el Jutjat d’Instrucció número 2 de València. L’Audiència Provincial de València i la jutgessa mateix han frenat en sec aquestes intencions de mitja dotzena d’imputats i han tombat tots els recursos; l’últim, el de la número dos de l’empresa pública Circuit del Motor que va pagar la festa automobilística, Blanca Tomás.

El tribunal considera, segons la interlocutòria de la secció segona de l’Audiència Provincial de València datat el 7 de maig passat i a què ha tingut accés eldiario.es, que “la investigació no ha conclòs” perquè falta l’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que ja estava acordat en el seu moment i que ha de completar els altres en què ja “s’explicaven els possibles tripijocs comesos en l’adjudicació de determinats contractes per part de Circuit del Motor i Promoción Deportiva SA”.

La jutgessa recorda que l’informe de la UDEF es va sol·licitar “fa ja molt temps”. La instructora el va sol·licitar fa “anys”, postil·la. La Fiscalia i l’Advocacia de la Generalitat també aposten per continuar amb les perquisicions que van arrancar el 2018.

Aquesta investigació correspon a la peça separada número dos que investiga el Jutjat d’Instrucció número 2 de València, que ja va arxivar la primera peça, per la compra per un euro de l’empresa privada Valmor. La peça número tres, en què està imputat l’expresident Francisco Camps per les negociacions amb el magnat de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone encara continua viva, tot i que el fiscal vol arxivar-la.

Així doncs, en aquesta peça número dos s’investiga el possible tripijoc de les contractacions de les graderies amb l’empresa Nussli, les pantalles gegants amb Avega i els pagaments a la mercantil Dtreta. També com es van transferir fons públics de Circuit del Motor a l’empresa privada Valmor donant la imatge fictícia que l’organització del gran premi es feia amb capital privat, per bé que en realitat era la Generalitat Valenciana la que corria amb les despeses.

La interlocutòria de l’Audiència Provincial recorda que, en atenció als informes remesos per la UDEF, relatius a la contractació d’Avega, Nussli i Dtetra, “consta de manera detallada la intervenció dels imputats en la participació en fets que pogueren ser constitutius de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat documental”.

En concret, relata la interlocutòria, “en l’adjudicació dels contractes per part de Circuit del Motor per a l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 incomplint les regles fixades per a l’adjudicació de contractes públics per estar prèviament falsejats, falsificant documentació administrativa i mercantil per donar aparença de realitat a adjudicacions de contractes públics en què no se seguien els principis de publicitat i lliure concurrència, sinó que se seguien les instruccions de l’empresa privada Valmor Sports”.

En aquesta causa, a més de la recurrent Blanca Tomás, continuen imputats José Llixiona Gómez-Ygual i Miguel Navarro Máñez, advocats de Broseta, despatx que la Policia Nacional situa com a cervell de l’“estructura” legal del Gran Premi. La UDEF va concloure, en un informe del 2017, que Circuit del Motor i el despatx valencià “van rentar contractes” de la Fórmula 1.

L’exdirector del circuit Ricardo Tormo de Xest, Julio García, que ja va declarar com a testimoni, hi figura també com investigat. García és germà de l’exdirector d’RTVV, Pedro García, jutjat en aquests moments en l’Audiència Nacional pel cas Gürtel. D’aquesta entitat pública, també han sigut imputats l’exdirector general de Pressupostos de la Generalitat José Miguel Escrig, Desamparados del Valle, Blanca Torres i Juan Pérez Milla.

A més, també han sigut citats com a investigats Miguel Martí Trénor, de l’empresa de Vicente Cotino Worldwide Circuit Management, amb la qual l’empresari de la família Cotino va entrar en la Fórmula 1, Ricard Vallés i Francisco Javier Salamanca.