Àngela Ballester encapçala una llista alternativa a Pablo Iglesias amb el suport d'Antonio Estañ

La inesperada convocatòria del líder estatal de Podemos, Pablo Iglesias, d'unes primàries per al Congrés i el Senat abans de Nadal no va caure bé en alguns sectors de la formació morada, que acabaven de passar per aquest mateix procés per a les autonòmiques i locals. El secretari general, davant la possibilitat d'eleccions generals per a la pròxima primavera, va voler cobrir-se l'esquena i organitzar tot el procés per a estar preparats per a la futura campanya, siga quan siga.

Així, amb la ressaca del procés autonòmic encara en alguns caps, les candidatures valencianes han començat a organitzar-se per a presentar-se a ambdues cambres legislatives. La diputada en el Congrés Àngela Ballester, que va ser la cara més visible de l'última campanya estatal, encapçalarà una llista alternativa als d'Iglesias amb el suport de la direcció autonòmica d'Antonio Estañ. Sota el nom 'El País que Podem', es presenta seguida de Carla Monleón -actual responsable de Comunicació del partit- i Mario Jordá. A Alacant la cap de llista serà Noelia Olivares i, a Castelló, Carlos Navarro. Per al Senat, els caps de cartell de la candidatura seran Carla Monleón per València, Roberto Pilosio per Alacant i Emília Sánchez per Castelló.

Ni Antonio Estañ, secretari general valencià, ni Antonio Montiel, el seu rival directe en la Comunitat Valenciana, s'han presentat a aquests processos, encara que sí que ho han fet part dels seus equips amb uns lemes similars als que van utilitzar en les últimes primàries. Que la circumscripció de les primàries per al Congrés siga estatal complica un tant l'elaboració dels equips i l'existència de llistes amb un caràcter marcadament autonòmic, ja que necessiten el suport d'altres parts de l'Estat. Per al sistema de votació de senadors sí que s'han pogut presentar llistes de circumscripció autonòmiques. Des de la candidatura de Ballester volen fer èmfasi a descentralitzar l'organització, una demanda que porten anys fent els sectors valencians al costat d'altres autonomies.

També han anunciat una llista al Senat els membres de 'Renaix Podem', la candidatura que va impulsar Montiel a les primàries autonòmiques, i que van liderar la regidora a Sagunt María Dolores Giménez i la diputada Rosana Pastor. La candidatura ha presentat una llista pròpia al Senat a la qual no concorren -tampoc al Congrés- cap dels representants esmentats i compten com a caps visibles amb diversos membres del Consell Ciutadà Autonòmic.

Des de 'Renaix Podem' asseguren que la candidatura defensa un altre model de gestió possible i recorden que va superar el 35% en les primàries a les Corts Valencianes i ara aspira a guanyar les primàries autonòmiques de Podemos al Senat per a 2019. Els denominats ‘pablistes’ es presenten, com el seu sobrenom adverteix, en l'equip de Pablo Iglesias, malgrat haver acudit amb la gent d'Estañ en les primàries autonòmiques. Les votacions es realitzaran del 15 al 20 de desembre. El 21, si es compleixen els terminis, hi haurà llista.