El Botànic prioritza el finançament autonòmic en l’últim tram de la legislatura

Enguany s’han limitat les propostes a 12 per grup, encara que totes inclouen uns quants punts afegits, organitzades per blocs. Les negociacions tenen tota la jornada de dimecres –fins i tot pot ser de part de la nit– per a dur-se a terme i transaccionar mesures, però en principi els tres socis mostren predisposició a votar favorablement les seues iniciatives respectives i a negociar amb Ciutadans. La pau, sembla, s’ha signat a llarg termini.

Les propostes del PP semblen abocades a la paperera. De la seua actitud, diuen els socis tripartits, es desprén un intent de burla o de no prendre’s de debò el debat, ja que malgrat la limitació han inclòs desenes d’epígrafs en les seues resolucions. Els populars ja van avisar que consideraven la nova normativa una limitació a la seua tasca d’oposició i pretenen que els socis botànics es retraten en les votacions.

Les propostes de PSPV i Compromís s’han centrat en el finançament autonòmic, clau del seu discurs i bestreta de la reunió de Ximo Puig amb el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciada durant el debat de dimarts per a la primera setmana d’octubre.

Socialistes i valencianistes han negociat una proposta sobre les exigències al Govern central en matèria de finançament, que han sigut motiu de discussió durant aquest estiu. En la primera resolució, PSPV i Compromís insten el Consell que demane al Govern central la reforma del sistema de finançament autonòmic, una millora de la suficiència financera, inversió en infraestructures d’acord amb el pes poblacional i augmentar al 0,3% el límit d’endeutament de les comunitats autònomes. La formació valencianista va rebutjar aquesta mesura en el Congrés i va retraure al conseller d’Hisenda, Vicent Soler, el canvi de posició dels socialistes aprovant el sostre de despesa en aquest punt. Compromís assumeix aquest punt per lleialtat als seus socis de Govern i perquè va acompanyat d’altres mesures de millora financera per a la Comunitat Valenciana.

La formació valencianista també ha inclòs amb el PSPV una petició a la Unió Europea de repulsa a les polítiques xenòfobes de Viktor Orban, president d’Hongria i pertanyent al grup popular europeu. El creixement de la ultradreta i el rebuig a la migració preocupa la formació valencianista i amb aquesta pregunta obliga la resta a posicionar-se sobre unes declaracions determinades.

Podem torna amb la taxa turística

La formació morada ha posat per escrit les peticions que va fer el seu síndic, Antonio Estañ, en la intervenció en el debat de política general. Els morats plantegen que la Generalitat absorbisca les diputacions provincials o, almenys, pressupostàriament.

En matèria de turisme, els morats insisteixen a millorar les condicions laborals de les ‘kellys’ o cambreres de pis, i han demanat que es posen en marxa els mecanismes de l’Administració escaients. Encara que es fa esment especial a aquest col·lectiu de treballadores, els morats demanen unes condicions dignes per a tots els treballadors del sector, incloent-hi la formació del personal i la lluita contra la precarietat.

La formació d’Estañ torna a plantejar la taxa turística –no sense eufemismes– recordant la redacció de la Llei de turisme, que assenyala que el Consell ha de posar en marxa mecanismes que garantisquen la sostenibilitat del model i a què han de contribuir visitants i veïns. Plantegen, a més, un impost als aliments excessivament ensucrats, com ha fet Compromís a través d’una proposició no de llei, que no agrada als socialistes.