Les Corts Valencianes inicien el camí per a despenalitzar el cànnabis per a ús terapèutic

El ple de les Corts Valencianes ha aprovat aquest dimecres, amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem, i Ciutadans i el rebuig del PP, una iniciativa en la qual, entre altres qüestions, es demana que el Consell inste al Govern central a regular i facilitar l'accés als tractaments terapèutics amb cànnabis i que realitze els canvis legals oportuns per a regular l'autocultiu per a ús personal, donant-li un estatus legal protegit.

La proposició, que partia dels grups del Botànic, ha sigut consensuada finalment amb Ciutadans i ha rebut dures crítiques per part del PP, que ha advertit del perill d'iniciatives que "fan apologia" del consum d'aquesta droga i "minimitzen temes molt delicats" perquè, al seu entendre, la qual cosa s'està aprovant és "el full de ruta per al cultiu i ús del cànnabis" en l'àmbit lúdic.

El text demana instar al Govern a regular i facilitar l'accés als tractaments terapèutics amb cànnabis sota supervisió mèdica per a patologies en les quals estiga demostrada la seua eficàcia o en les quals el metge considere indicat. També que regule les especificacions legals i tècniques per al cultiu controlat d'aquest producte i el posterior ús medicinal amb nivells de qualitat, traçabilitat i seguretat, a més d'establir punts de venda controlats i delimitar xarxes logístiques per a evitar un ús fraudulent o il·legal.

Així mateix, planteja al Govern que realitze amb urgència les modificacions legislatives oportunes per a regular l'autocultiu per a ús personal i que es modifiquen tots aquells aspectes legals necessaris perquè es dote d'un estatus legal protegit. A nivell autonòmic, proposa crear una comissió en Les Corts per a estudiar a nivell jurídic i tècnic com garantir l'accés al cànnabis als usuaris terapèutics, així com per a fomentar l'estudi a nivell científic de les propietats terapèutiques del cànnabis.

Polítiques "prohibicionistes"

El diputat de Podem, Antonio Montiel, ha justificat la necessitat de plantejar ara un debat com aquest que ja s'ha produït en altres països com Holanda, Portugal, Uruguai o Canadà, davant "el fracàs de les polítiques prohibicionistes de cànnabis" i les evidències científiques, ha dit, que apunten al fet que algun dels seus components té efectes terapèutics testats per tractar malalties com l'alzheimer, l'epilèpsia, el dolor crònic, l'asma o l'autisme.

"Del que estem parlant és, bàsicament, de drets humans", ha indicat, i d'evitar que les més de 100.000 persones que consumeixen cànnabis terapèutic a Espanya puguen accedir al mateix "sense recórrer al mercat negre" i arriscar-se a ser multades o detingudes. Ha lamentat que es tracta d'una planta "estigmatitzada" i ha demanat un canvi de plantejament, deixant de posar el focus en ella i començant a "parlar de les persones".

També ha incidit que el consum d'alcohol i tabac està permés i hi ha 20.000 i 50.000 morts anuals associades a ells, respectivament, i ha remarcat que es podrien recaptar amb el cultiu de cànnabis 1.500 milions d'euros l'any en impostos, a més dels beneficis en la lluita contra el tràfic il·legal i la delinqüència organitzada.

El socialista Ignacio Subías, metge, ha indicat que encara que no fume això no li impedeix "obrir la mirada" i veure que el cànnabis té efectes positius, per exemple, per a combatre nàusees, crisis convulsivas o epilèpsia, i ha incidit també en què la prohibició ha sigut "ineficient" i tan sols "ha creat un mercat il·legal i enormes guanys", per la qual cosa "és hora d'afrontar el tema de manera racional".

Drets humans

Josep Nadal (Compromís) ha defensat que garantir aqueix subministrament terapèutic "és qüestió de drets humans", evitant que "se'ls mire com si foren autèntics narcotraficants". "Podríem parlar de legalització, però darrere de l'1 el 2", ha dit, per a criticar que s'estiga "criminalitzant" a una part de la joventut que el que vol és "gaudir de la seua vida i llibertat".

Des de Ciutadans Juan Córdoba ha subratllat la diferència entre l'ús recreatiu i terapèutic i ha defensat la necessitat de donar resposta a aqueixa necessitat de consum enquadrat en l'àmbit sanitari, amb supervisió i "producte de suficient qualitat".

El popular José Juan Zaplana, ha criticat que s'intente "disfressar" el vertader interés amb un debat "sanitari i humanitari", i ha qüestionat que l'autocultiu de cànnabis puga proveir les necessitats terapèutiques, preguntant si es produirà llavors una "autoprescripció" per part dels usuaris".

"Genera dependència"

A més, ha detallat els efectes del consum, com l'alteració de la memòria, percepció distorsionada, malalties broncopulmonars o alguns tipus de càncer, i ha demanat que es parle clar: "És una droga, no és un prejudici, genera dependència, atencions en urgències i a vegades la mort".

En aquest punt, ha matisat que no és el mateix que un doctor prescriga un medicament amb principis actius que es troben en el cànnabis i que "cadascun tinga les seues plantetes i es cultive sense cap tipus de control". "Una cosa és un porro i una altra un medicament", ha subratllat Zaplana, que ha posat com a exemple l'ús de pegats de morfina sense que ningú tinga plantes d'opi a casa.

Ha alertat del "problema" que planteja aquesta droga entre els joves, ja que "170.000 xiquets entre 14 i 18 anys comencen a consumir cada any" i ha lamentat que "banalitzen aquest debat, perquè hi ha molts xiquets en una edat primerenca que poden caure en la dependència de les drogues". "No ens tirem les mans al cap quan els nostres xiquets en els col·legis estiguen consumint cànnabis", ha advertit.

Alcohol i tabac

A més, ha agregat, és "tremend" que el primer acord que les Corts traslladaran a la nova ministra de Sanitat, Carmen Montón, que deixa "un erm" en la Comunitat, siga per a demanar-li "que legalitze el cànnabis". Ha conclòs alertant a Cs que serà "còmplice de tot això".

Nadal ha respost assenyalant que també l'aigua provoca la mort "si beus més de 50 litres" i ha indicat que també l'alcohol i el tabac provoquen malalties i "autèntics drames socials" però es permeten i graven. "Quanta gent ha mort per aigua, per creïlles fregides? La gent mor per consum de drogues, estem parlant de marihuana, haixix, no faça apologia de les drogues", li ha replicat el diputat del PP.

Subías ha incidit que "la major causa de mort evitable és el tabac" i ha preguntat als diputats quants d'ells fumen. "Porten el seu conservadorisme a límits insospitables", ha etzibat a la bancada del PP, als qui ha demanat "una mica de sentit comú". Montiel, per part seua, ha incidit que es tracta de donar als ciutadans per a "prendre lliure, informada i responsablement decisions".