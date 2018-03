La pilota de Crespo Gomar amb el PSPV: el congrés del 2008 que va organitzar Alfred Boix per quasi 900.000 euros

Un jutjat de Gandia, un altre de Benidorm i dos de Madrid investiguen un presumpte cas de finançament irregular en el PSPV-PSOE i en el Bloc amb una empresa com a nexe d’unió, l’agència de comunicació Crespo Gomar, que va muntar actes i campanyes d’ambdós partits. L’entitat amb seu a Gandia i que s’ha extingit va fer treballs puntuals per als nacionalistes, però va ser l’empresa de capçalera en organització de mítings amb els socialistes de Joan Ignasi Pla –2000 a 2007– i la gestora posterior que va presidir Joan Lerma i de la qual va ser secretari d’organització Alfred Boix entre el 2007 i el 2008.

Aquesta empresa de publicitat creada el 2001, que va arribar a ser la més important de la Comunitat Valenciana en el seu sector amb 64 treballadors, va viure a l’ombra dels socialistes i sobretot del seu poder d’influència a les comarques de la Safor, la Marina i el sud d’Alacant. La mercantil va viure els anys daurats entre el 2003 i el 2007 –el 2006 va obtenir uns beneficis de 144.102 euros– i es va afonar quan Ximo Puig, recolzat pel clan de Gandia –màxim valedor de Crespo Gomar–, va perdre davant de Jorge Alarte el congrés del PSPV el 2008.

Aqueix congrés va suposar un punt d’inflexió per a Crespo Gomar, ja que el 2009 va passar de 64 empleats a poc més de 20 amb una caiguda dels ingressos del 43,8 % el 2008. La salvació a aqueix afonament, segons reconeix l’empresa en el seu informe de gestió d’aqueix any, li la van donar dos contractes de prop d’un milió d’euros amb el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Una campanya per a Nadal del Ministeri de Sanitat i una altra del Pla d’Habitatge. Tots dos estan sent investigades per la justícia.

Concretament la campanya de Sanitat es va concedir des de la Direcció General de Consum, que llavors encapçalava Etelvina Andreu, que va ser candidata a l’Alcaldia d’Alacant en 2007 pel PSPV i la campanya de la qual va dirigir precisament l’empresa de publicitat Crespo Gomar.

L’altra gran pilota de Crespo Gomar el 2008 va ser la participació en l’organització del congrés del PSPV a València, que va muntar la gestora socialista presidida per Joan Lerma. Alfred Boix, secretari d’organització de la gestora i posterior mà dreta de Ximo Puig, va ser l’encarregat de muntar els actes que es van celebrar al Palau de Congressos de València al setembre d’aqueix any. Els fastos, en què va participar activament la firma Crespo Gomar, van superar de llarg els 800.000 euros, segons ha pogut saber eldiario.es.

L’eixida d’Alfred Boix de la direcció del PSPV i la desaparició de Joan Ignasi Pla –que se’n va anar al sector privat després d’haver de dimitir el 2007 en transcendir que un constructor va pagar les obres de la seua cuina– va anar en paral·lel a l’afonament de Crespo Gomar. I és que la nova direcció de Jorge Alarte va deixar de contractar amb aquesta societat, en què treballava l’actual gerent d’Egevasa i exgerent d’Imelsa, José Ramón Tíller.

Els anys de vi i roses van acabar i els comptes de l’empresa d’Alberto Gomar –fill de l’extinent d’alcalde de l’Ajuntament de Gandia, el socialista Antoni Gomar– i Pepe Crespo es van ressentir fins a l’extinció. El 2009 van perdre 538.359 euros, el 2010, 1.961.683 euros i el 2011, 457.760 euros. El 22 de febrer de 2011 va entrar en concurs de creditors i el 2014 es va extingir.

La investigació oberta en els jutjats de Gandia –on tenia la seu l’empresa– i Benidorm apunten directament al clan de la capital de la Safor, un dels principals puntals orgànics del president de la Generalitat, Ximo Puig. Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb Alfred Boix, però no ha atés les nostres telefonades.

Com va confirmar ahir el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, el Jutjat d’Instrucció núm. 21 de València va obrir al desembre del 2016 una causa després d’haver rebut un informe de la Policia Nacional sobre un pretés finançament il·legal del PSPV i del Bloc-Compromís entre els anys 2007-2011. S’han investigat delictes de falsedat, prevaricació, malversació i delicte electoral.

Després de la pràctica de distintes diligències i amb l’informe favorable de la Fiscalia, el Jutjat d’Instrucció núm. 21 de València, al gener del 2018, es va declarar no competent per a prosseguir amb la investigació després de quedar descartat que els fets indiciàriament delictius s’hagueren comés en el partit judicial de València.

La instructora es va inhibir en favor dels jutjats de Gandia, Benidorm i Madrid, on prossegueix la investigació dels fets denunciats. Segons fonts jurídiques, alguns dels delictes, com el delicte electoral, podrien estar prescrits. De moment, el TSJ no ha facilitat informació sobre si hauria imputats en aquests procediments.