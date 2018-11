La Generalitat abona 12,6 milions a Ribera Salud fora de contracte i de la "guerra" per la reversió d'Alzira

La Generalitat abonarà a Ribera Salud 12,6 milions d'euros per serveis fora de contracte que l'empresa va realitzar en l'àrea de la Ribera -hospital d'Alzira- els anys 2014 i 2015. Aquest pagament, segons l'empresa, no té relació amb les liquidacions pendents d'aprovar de 2013 a 2018 i que pledegen durament amb l'administració valenciana. De moment, amb una disparitat de criteris de més de 50 milions d'euros.

Fonts de la Conselleria de Sanitat han explicat que en el pagament d'aquest expedient d'enriquiment injust "es compensa la concessionària per determinades prestacions realitzades en el període 2014 i 2015 fora de contracte". "Els conceptes a abonar fonamentalment són pel pagament de fàrmacs de resolució que van ser abonats per la concessionària i que correspon abonar a l'administració; assistències prestades a població no protegida com a conseqüència d'accidents en els quals no existeix tercer obligat al pagament; o activitat concertada assumida per la concessionària i referida a pacients d'altres departaments de salut que han sigut derivats per la concessionària a centres privats", expliquen les mateixes fonts.

Des de Ribera Salud asseguren que aquest pagament demostra que el treball l'han realitzat correctament i es mantenen cauts sobre el muntant que finalment hagen de cobrar o pagar per les liquidacions. De fet, no estan d'acord amb la proposta de la Generalitat que els obliga a pagar 104 milions d'euros pels anys 2013, 2014 i 2015. "Estem pendents encara perquè la Conselleria ens va canviar els criteris comptables", afirmen, i recorden que la concessionària de l'àrea de Manises li va guanyar a la Generalitat en els jutjats per canviar-li els criteris per a comptabilitzar els diners.

Cridaner és que aquest pagament per enriquiment injust aprovat la setmana passada en el ple del Consell no s'anunciara en la roda de premsa posterior. S'ha fet pública aquest dijous en publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.