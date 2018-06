El Govern enviarà uns rescatats de l’‘Aquarius’ a CIE i uns altres a centres humanitaris després d’“estudiar cada cas”

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, s’ha desplaçat fins a València, on s’ha reunit amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per coordinar les actuacions amb motiu de l’arribada de l’ Aquarius –l’embarcació que va rescatar 630 migrants de les aigües de la Mediterrània– i dos vaixells més al port valencià. La vicepresidenta ha confirmat que l’arribada de les naus serà escalonada –distanciada en dues hores o tres– perquè done temps a dur a terme l’atenció sanitària als migrants.

L’ Aquarius i els altres dos navilis atracaran en la zona de creuers de les instal·lacions portuàries –al moll de Ponent–, on desembarcaran els més de 600 refugiats els se’ls atendrà in situ. Després de l’atenció sanitària intervindrà l’oficina de refugiats i migracions, que s’encarregarà de comprovar la situació jurídica individualitzada de cada persona i atendre les peticions d’asil: “Són migrants que arriben en mala situació i veurem una per una les persones que poden demanar asil i ser tractades com a refugiades”.

“Si reuneixen les condicions, seguirem el protocol”, ha dit Calvo, que ha recordat: “aquesta és també una frontera d’Europa”. Primer es duran a terme les entrevistes i després es veurà a qui es concedeix l’estatus de refugiat: “Hi ha una figura de protecció especial per a persones que estan en risc si retornen al país d’origen”. D’aquesta manera, uns aniran als CIE i uns altres a centres d’ajuda humanitària, depenent de la seua situació i de l’entrevista.

Es farà una atenció especial als menors i a les dones per comprovar si hi ha víctimes de tracta i explotació sexual.

En la recepció no estaran presents els polítics: “Es farà amb el respecte i la tranquil·litat que mereixen”. “Tots hem de ser responsables”, ha apuntat el president de la Generalitat sobre aquest tema. “Volem una recepció respectuosa, eficient i tranquil·la”, ha apuntat la vicepresidenta, que ha incidit que les famílies es redistribuiran juntes. Els menors no acompanyats, tanmateix, es quedaran a València. “España està acostumada a saber com reaccionar en aquesta situació”, ha assegurat Calvo.

El president de la Generalitat ha insistit que ja estan previstos els emplaçaments d’acolliment inicial, encara que no ha precisat quins són. I el mateix passa amb els menors, per a garantir “la millor resposta possible” no ha donat detalls: “No crec que corresponga concretar els desplaçaments. Cal fer-ho amb absoluta professionalitat i ho faran els experts”.

D’altra banda, Calvo, que ha insistit que no es tracta d’un conflicte entre Espanya i Itàlia, sinó d’un tema que afecta la Unió Europea, ha remarcat que el Govern “ha donat proves més que clares que la seguretat de les fronteres no pot estar renyida amb els drets humans”.