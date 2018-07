Jorge Rodríguez reprén l’activitat com a alcalde d’Ontinyent amb una entrevista amb la consellera de Sanitat

Tres setmanes després de que Jorge Rodríguez delegara en la primera tinent, Rebeca Torró, l’alcaldia d’Ontinyent, ha représ la seua activitat com a cap de govern municipal. Rodríguez ha delegat cada cadascuna de les tres últimes setmanes les seues funcions en Torró després, començant el passat 2 de juliol quan va anunciar que dimitia com a president de la Diputació de València, després d’haver sigut detingut la setmana anterior dins l’operació policial Alqueria.

Per al seu retorn a l’activitat com a alcalde Rodríguez ho ha fet amb un tema positiu, com és l’anunci d’un increment en el pressupost del projecte d’execució de l’hospital d’Ontinyent, anuncia fruit de la reunió que ha mantingut amb la consellera de Sanitat, Ana Barcelo, en una reunió de seguiment dels tràmits per a la construcció de l’hospital. En la trobada també s’ha anunciat que el projecte d’execució es presentarà en agost, la licitació es farà a l’últim trimestre d’enguany i les obres començaran en la primera meitat de 2019

En xifres concretes s’ha explicat que la Conselleria de Sanitat ampliarà en quasi un 20% la inversió prevista en les obres de l’hospital d’Ontinyent, que passa de 26.115.000 a 32.000.000 d’euros. A més a més també exposava que el projecte bàsic i d’execució d’obra es presentarà aquest mes d’agost i la licitació es farà a l’últim trimestre d’enguany, per tal que les obres puguen començar en la primera meitat de 2019.

A l’encontre, al qual també assistien la primera tinent d’alcalde, Rebeca Torró, el regidor de Territori, Jaime Peris, i la Directora General d’Eficiència i Règim Econòmic, Carmelina Pla, també s’explicava que tot açò va a fer necessària una addenda al conveni per tal d’ajustar el nou preu i amb ell les anualitats, la primera de les quals, la corresponent a 2019, passarà a ser de 4’25 milions d’euros.