L’ex-fiscal general Maza va lliurar del banc dels acusats el futur vocal del CGPJ Manuel Altava després d’aconseguir aforament com a senador del PP

Corria l’any 2003, el llavors magistrat del Jutjat Penal número 3 de Castelló, Manuel Altava, estava en fase de separació de la seua parella fins llavors vivint en domicilis diferents. El 15 d’agost, dia festiu, Altava va irrompre per la força en la que havia sigut la casa comuna de tots dos i en què llavors només residia l’exparella amb els fills (havia canviat els panys). El jutge volia recuperar el que considerava que eren objectes propietat seua. Aquesta irrupció la va fer amb manyans, policies vestits de paisà i transportistes, servint-se de la seua condició de magistrat, segons va denunciar la seua excompanya.

Aquesta entrada va tindre lloc quan la dona no estava en el domicili, però va ser alertada per una veïna i, quan hi va tornar, es va produir la discussió entre tots dos. Els fets van acabar en la justícia amb una acusació de “delicte de realització arbitrària del dret propi”, és a dir, no demanar permís o les claus per a accedir a una casa en què ja no vius.

El que es va emportar Altava eren els seus estris personals, com ara a llibres, roba, quadres o mobles, però l’encara senador també va entrar en el despatx professional de la seua companya, situat en la planta baixa de l’immoble, on també va regirar i va desordenar expedients.

Amb aquests fets el Jutjat d’Instrucció número 2 de Castelló va obrir un procés fins a arribar a obrir-li el judici oral el 2006, però no es va assenyalar data. Dos anys després, al març del 2008, es van celebrar eleccions i Manuel Altava va deixar la judicatura i va passar a la política, ja que es va presentar pel PP al Senat, acta que va aconseguir i, amb això, l’aforament.

Aquesta nova condició d’aforat va suposar que, tres mesos després, el Jutjat d’Instrucció castellonenca elevara el cas al Tribunal Suprem. La Sala Penal va declarar competent al febrer del 2009 per a assumir el procediment, també amb l’aprovació de la Fiscalia perquè continuara el procés ja a Madrid.

Ja en el Suprem, la instrucció del cas va passar a les mans del llavors jutge José Manuel Maza, que, el 2016, va ser designat fiscal general pel govern del PP de Mariano Rajoy. Maza finalment va arxivar el cas a l’abril del 2010, perquè no va trobar delicte en els fets.

En els raonaments de la interlocutòria, Maza afirmava que Altava “no havia renunciat de manera expressa en cap moment als seus drets de tinença i ús de l’immoble”, per la qual cosa “l’eixida es va produir, doncs, sense el caràcter d’abandó definitiu de l’habitatge, en què, almenys en principi, encara s’esperava que tornara, i passant a poder-se considerar l’abandó com a definitiu, per la seua pròpia voluntat i encara sense prèvia resolució judicial sobre aquest tema, precisament quan pren la decisió de recollir els seus efectes personals i l’executa”.

A més, Maza va qualificar la irrupció com un “mer canvi de pany” del seu “propi domicili” i que “en cap moment pretenia realitzar un dret propi contra la voluntat de la seua exparella”.

Després de l’arxivament, tant l’exparella d’Altava com la Fiscalia hi van recórrer, però finalment la Sala Penal del Tribunal Suprem confirmava l’arxivament al febrer del 2011.