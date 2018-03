L’hospital privatitzat d’Alzira va posar traves als tractaments el cost dels quals havia d’assumir de pacients amb Hepatitis C

“No s’hi val que hagen tingut gent sense tractament durant mesos o que hagen hagut d’anar a un hospital públic per rebre’l”.

Així de contrariats s’han mostrat des de la Plataforma d’Afectats d’Hepatitis C de València davant dels problemes que han tingut un grup determinat de pacients per a rebre la seua medicació en l’hospital d’Alzira, gestionat per Ribera Salut fins aquest diumenge 1 d’abril, moment en què tornarà a dependre de la Conselleria de Sanitat després de 18 anys de gestió privada.

Fonts de l’entitat han explicat que després de la queixa rebuda per una afectada, segons la qual esperava des del mes de juny que li facilitaren la medicació que li havia receptat el metge, van posar el cas el coneixement de la Conselleria de Sanitat en una reunió que van mantenir al setembre.

“A partir d’ací vam indagar i vam trobar que l’empresa estava bloquejant la dispensació dels nous antivirals perquè havia d’assumir el cost dels nous antivirals necessaris per a un tipus de pacients pel fet de no estar conveniat amb Sanitat”, han denunciat.

Així, mentre la Conselleria assumeix el cost de medicaments com Harvoni, Viekirax o Vera, els que no estan concertats i ha d’assumir Ribera Salut són, entre altres, Zepatier o Epclusa.

Les mateixes fonts han comentat que aquest tractament, vàlid per a tres mesos, pot tenir un cost aproximat de 10.000 euros per pacient i que davant de les traves per a rebre els medicaments, es van derivar pacients a hospitals públics de Gandia i Xàtiva.

Sobre això, fonts de Sanitat han confirmat que en virtut d’aquesta queixa van obrir una investigació des del comissionat i que van enviar un escrit a la gerència de l’hospital davant de la demora detectada en l’inici del tractament d’una trentena de pacients.

Les mateixes fonts han explicat que arran de la inspecció i de les queixes dels pacients, es va reactivar la dispensació dels medicaments al començament d’enguany, cosa que han confirmat des de la plataforma d’afectats: “Al principi des de Ribera Salud es deia que es tractava d’un problema puntual i que era cosa del servei de Farmàcia, cosa totalment falsa”, han explicat des de l’entitat.

A més, des de la Plataforma han agraït als responsables de la Conselleria de Sanitat “la implicació i el treball seriós i rigorós dut a terme des de la inspecció i el comissionat per a aconseguir retornar una situació molt preocupant a la normalitat”.

Aquests fets contrasten amb les afirmacions fetes aquest dimecres pel gerent del departament de salut de la Ribera, Javier Palau, en què assegurava que la reversió a la gestió pública d’aquesta àrea és “una decisió poc brillant” i “un pas arrere” i que Ribera Salud entregarà aquesta àrea de salut diumenge que ve a la Generalitat amb “uns indicadors assistencials excel·lents”.

Des de Ribera Salud han desmentit que posaren traves als tractaments a pacients amb Hepatitis C: "és rotundament fals". "Tots els tractaments estan al dia", han assegurat des de l'empresa.