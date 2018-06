La mentida de l'afiliació al PP valencià: de presumir de 149.000 militants als 10.000 reals que paguen quota

El partit dels valencians. Així es definia el PP després de les seues successives victòries en totes les institucions valencianes. Aquest poder se sustentava, segons aquell partit -res a veure amb l'actual fóra de les institucions- en la força de la seua militància que van arribar a xifrar en 149.000 afiliats. És a dir, tres de cada cent valencians pagava quota en el partit conservador. Ni els sindicats han somiat amb aqueixa massa social.

Polítics del PP van utilitzar aqueixa xifra per carregar contra l'oposició i Francisco Camps va arribar a dir que tots els partits de l'oposició no s'acostaven ni des de lluny al seu partit en nombre de militants. No obstant, la veritat era altra. Els populars valencians aportaran prop de 10.000 afiliats a les primàries que han d'elegir president o presidenta del partit. Milers més que els 7.006 que estaven registrats en les primàries que van elegir Isabel Bonig.

En aquests moments i després que tots els partits hagen garbellat els seus censos el PSPV és el partit amb més afiliats de la Comunitat Valenciana. A més, amb molta diferència. Els socialistes valencians compten amb 16.200 afiliats -en les primàries van votar 13.000- que paguen quota. Per la seua part, en Compromís els militants que abonen l'afiliació són 5.447. Els dos partits que sustenten el Consell dupliquen el PP valencià. Ciutadans, que presumeix de tindre 15.000 inscrits, compta amb una mica més de 3.000 afiliats.

Podem no es pot comparar amb els altres partits perquè els seus militants no abonen quota. Un pot votar en les seues primàries registrant-se en la formació morada.