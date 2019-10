Compromís i PSPV aproven pujar un 7% el sou del gerent de l'EMT de València en plena investigació per una estafa de 4 milions

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha prolongat durant quatre anys la seua confiança en l'actual equip directiu, entre ells, el gerent Josep Enric Alemany, a qui a més se li pujarà el sou un 7% en plena investigació per l'estafa de 4 milions d'euros denunciada recentment per l'entitat.

Tant els consellers de Compromís com els del PSPV han votat a favor d'aquest punt, per la qual cosa Alemany renovarà el seu contracte quatre anys més i passarà de 70.000 a 75.000 euros de salari. Per contra, tant PP, com a Ciutadans i Vox s'han oposat.

Sobre aquest tema, el president de l'entitat i regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha justificat l'augment salarial per la "gestió òptima en aquests anys" (va ser nomenat pel propi Grezzi en 2015). L'edil ha explicat que en els seus quatre anys de gestió Alemany ha tingut el seu salari congelat i que l'increment, pactat el mes de juny passat, està per davall de la pujada aplicada a la plantilla en aquests quatre anys que ha sigut d'un 10% i un 12%: "Entenem que és una pujada molt raonable i que està en línia amb el bon treball que s'ha fet, aquesta empresa estava en fallida en 2015 quan arribàrem i ara té una situació sanejada, pràcticament sense deute", ha explicat.

A més, ha recordat que els dos gerents anteriors, nomenats pel PP, tenien un sou un 66% i un 40% superior al d'Alemany respectivament.

Quant a la renovació per quatre anys, Grezzi ha explicat que en ser contractes d'alta direcció no tindrà incidències quant a un eventual acomiadament i pagament d'indemnitzacions, és a dir, que no se li abonarien els anys no treballats.

El president de l'entitat ha assegurat que arribaran "fins al fons de la qüestió caiga qui caiga", en relació a la comissió d'investigació que arranca aquest dimarts. "Si es demostra que hi ha hagut negligències prendrem les decisions que hàgem de prendre amb aquest contracte d'alta direcció", ha afirmat. Grezzi ha comentat també que no s'ha plantejat dimitir i que s'ha sentit recolzat per l'alcalde, Joan Ribó.

A més del nou contracte del gerent, el Consell de l'EMT ha aprovat, amb els vots a favor de Compromís i PSPV i en contra de l'oposició, l'ascens del fins ara cap de Gabinet, Antonio Martínez, a director adjunt, amb una retribució de 60.000 euros anuals (10.000 més que fins ara), així com el nomenament de la periodista Jéssica Martorell com a cap de Comunicació, amb un salari de 45.000 euros anuals.

La consellera socialista, Elisa Valía, ha justificat el suport del seu partit a tots aquests punts en què en aquests moments "la direcció de l'empresa no pot quedar escapçada" i en què el número d'anys de contracte "no suposarà una càrrega econòmica afegida en cas d'acomiadaments posat que es tracta de contractes d'alta direcció".

Quant a l'increment del salari del gerent, ha explicat que estava acordat "des d'abans d'estiu" i que és una quantia que pot entrar "en els paràmetres de l'entitat". Valía ha reconegut que tant els contractes com l'increment salarial arriben en un moment excepcional, però ha explicat que és prompte per a demanar responsabilitats: "Quan concloga la comissió d'investigació serà el moment per a analitzar el que ha passat i si s'han de depurar responsabilitats".

Suport de Ribó

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat aquest dilluns que el regidor i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, compta amb "tot el seu suport" i ha considerat que en aquests moments és "massa prompte" per a "determinar el tipus de responsabilitats" que s'han d'assumir després del frau de quatre milions d'euros detectat en la companyia pública d'autobusos.

Ribó, en una entrevista a la cadena SER ha explicat sobre aquest tema que si aquest frau s'haguera produït amb un govern del PP, Compromís hauria "demanat responsabilitats i si n'hi ha polítiques, haguérem demanat responsabilitats polítiques" perquè és "un fet greu".

No obstant això, ha aclarit que en aquests moments és "massa prompte" per a "determinar el tipus de responsabilitats perquè s'està al principi d'un procés" i hi ha tres investigacions obertes, la policial, la judicial i la pròpia de l'EMT.

Ribó ha constatat que la posició del regidor Grezzi "no és agradable", però ha recalcat que treballaran "braç a braç" per a aclarir la situació i recuperar els diners que, encara que "no és fàcil, no és impossible".

Així mateix, ha considerat que és "normal" la pujada de sou al gerent de l'EMT, Josep Enric García Alemany, i que és conseqüència de la renovació del seu contracte després de quatre anys i s'emmarca en els increments acordats per l'expresident del Govern Marià Rajoy amb els sindicats per als treballadors públics.

Ribó, preguntat per si considera "estètic encara que siga legal" aquesta pujada de sou després d'haver-se produït el frau, ha assenyalat que hi ha una responsable, la responsable de l'àrea d'administració de l'empresa que, en principi, "ha infringit tots els protocols i ha sigut comiat". Per això, ha considerat que "s'han de separar les dues coses".

Sobre aquest tema, ha apuntat a "l'estranya casualitat" que el frau es cometera en un moment en el qual "no estava el gerent i la responsable financera estava de baixa per maternitat" quan són els dos responsables que havien de signar les transferències de forma mancomunada, com és "obligatori en els protocols de l'EMT".

A més, és "molt estrany" que es tinguera coneixement que les arques de l'EMT tingueren "uns recursos que no solen tindre" com a conseqüència que havia arribat els diners del Banc Europeu d'Inversions per a l'adquisició d'autobusos.