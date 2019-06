Les obres de la línia 10 de Metrovalència arranquen dos mesos després de l’anunci fer en vespres d’eleccions

El Consell va instal·lar un panell de grans dimensions que advertia de la represa de les faenes 13 dies abans de les eleccions autonòmiques del 28 d’abril Les primeres faenes, consistents en el desviament de subministraments i en la senyalització que adverteix de les afeccions en la via pública, comencen huit anys després de la paralització de la línia per la crisi L’avinguda d’Amado Granell quedarà amb un carril per sentit i sense aparcament entre la rotonda del Col·legi de Metges i l’avinguda d’Antonio Ferrandis