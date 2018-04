La Plaça de Bous de València acull més esdeveniments taurins que en l’últim any del PP

Lluny de reduir l’activitat taurina, la Plaça de Bous de València ha acollit més festejos en els últims dos anys amb un govern d’esquerres al capdavant de la Diputació (administració propietària i responsable del recinte) que en l’últim any del PP, partit defensor de la festa taurina, al capdavant de la corporació provincial.

I és que l’empresa adjudicatària del contracte de gestió per a activitats taurines, Simón Casas, va fer el 2015 dues corregudes de jònecs en una plaça portàtil al Puig, que un any després van tornar al cós del carrer de Xàtiva.

Sobre això, el diputat provincial socialista i alcalde de Faura, Toni Gaspar, responsable de la Plaça de Bous, ha explicat que tal com recull el plec de condicions, l’empresa té potestat per a celebrar dues corregudes de jònecs fora de fira en places d’altres localitats de la província: “Després de l’experiència al Puig, va decidir tornar a fer-les a València, sobretot per temes de seguretat i d’infraestructures”.

Gaspar ha comentat que “el PP va aprovar el plec i el va adjudicar al començament del 2015, plec en què vénen marcats els actes taurins que faran cada any, que durant la duració del contracte són sempre els mateixos, és a dir, les fires de Falles i de Juliol, a més les corregudes de jònecs esmentades, que poden coincidir amb aquestes fires o fer-se amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu al maig o del 9 d’Octubre”.

El tema de la tauromàquia ha estat un focus de polèmica entre els quatre partits que sostenen el nou Govern d’esquerres en la Diputació de València.

Dels quatre socis que dirigeixen la corporació provincial, tant Compromís, com València en Comú i Esquerra Unida es poden considerar partits animalistes, encara que en el cas de Compromís hi ha diferents corrents internes sobre el tema.

Per la seua banda, el PSPV és el partit que més moderat s’ha mostrat a l’hora de tractar el tema de la tauromàquia, que genera tantes sensibilitats tant a favor com en contra.

Segons Gaspar, l’actual contracte amb Simón Casas venç el 31 de desembre d’enguany i encara no s’ha decidit si es prorrogarà (se’n poden fer dues pròrrogues anuals) o si traurà un altre concurs amb un plec de condicions nou.

Encara que la gestió està en mans del PSPV, de segur que aquest tema tensarà la convivència entre tots els socis, els quals podrien pressionar en el sentit de reduir els festejos taurins que es duen a terme actualment i que ocupen la plaça 60 dies l’any, pels quals l’empresa mencionada abona a la Diputació un cànon anual de 200.000 euros més IVA.

L’última polèmica que va tenir els bous com a protagonista es va produir per la recuperació per part del PSPV dels guardons Va de Bous, instaurats pel Consell del PP d’Alberto Fabra en plena guerra pels senyals d’identitat.

La restauració d’aquests guardons va ser molt criticada per Compromís, que va demanar explicacions als socialistes. La diputada valencianista Mireia Mollà va mostrar la seua discrepància a través de les xarxes socials i va criticar que la iniciativa “no forma part de l’acord de Govern ni de la nostra cultura política”.

D’altra banda, també va haver-hi tensió entre els grups municipals de Compromís i PSPV en l’Ajuntament de València després d’anunciar l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, la prohibició del bou embolat a les pedanies de València.

De fet, el regidor del PSPV i reconegut taurí, Ramón Vilar, es va mostrar “radicalment en contra” i va assegurar que es tractava d’un primer pas per a tirar endavant per part de Compromís “un programa encobert que aspira a tancar la Plaça de Bous de València, tal com s’ha fet a Barcelona”.

Una plaça multiusos

Bous a banda, el que sí que han aconseguit els actuals dirigents de la Diputació de València és fer de la Plaça de Bous un espai d’oci per a tota mena d’activitats.

Com va informar eldiario.es, després de l’èxit de la Copa Davis, se celebraran 15 esdeveniments més a la Plaça de Bous, la majoria concerts. El més immediat serà la Fira de les Comarques, que tindrà lloc del 16 al 24 d’abril.

Durant l’any passat, la Plaça de Bous ja va acollir 13 esdeveniments, com ara un espectacle de pressing catch, una fira turística o un multitudinari sopar d’empresa.

Els organitzadors de cada esdeveniment que s’organitza han d’abonar a la Diputació una taxa que està al voltant de 18.000 euros per cada dia d’ocupació del recinte.