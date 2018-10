La nova ordenança de mobilitat de València limita a 5 quilòmetres per hora la velocitat de les cadires de rodes

L'esborrany de la nova Ordenança de Mobilitat de la ciutat de València, el text de la qual està pendent d'aprovació en el ple municipal, moment en el qual particulars i entitats podran accedir a ella i presentar al·legacions, no ha deixat pràcticament cap aspecte per regular.

Tant és així, que no solament s'han establit límits de velocitat als patinets elèctrics i les bicicletes en funció del tipus de viari pel qual circulen, sinó també a les cadires de rodes.

En concret, l'article 24.2 relatiu al capítol 1 sobre drets i deures del vianant estableix que "cal considerar igualment com a vianants les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen vehicles a rodes, elèctrics o no, acomodant la seua marxa a la de les persones que es desplacen a peu i en tot cas a una velocitat mai superior als 5 Km per hora".

El mateix article afig que també es consideren vianants "els xiquets i xiquetes que circulen per les voreres amb patins i altres dispositius amb rodes, i ciclistes espentant la bicicleta amb la mà".

A més, l'article 26.1 relatiu a les obligacions dels vianants estableix que "els vianants transitaran pels carrers, voreres, passos i andanes a ells destinats, segons l'organització de cada viari, tenint sempre la preferència les persones amb diversitat funcional i aquelles amb mobilitat reduïda que es desplacen en cadires de rodes o vehicles similars".

En el que concerneix la limitació de velocitat de les cadires de rodes, l'Ajuntament afig així una velocitat màxima que, segons fonts de la Direcció General de Trànsit (DGT), no està especificada en el Reglament de Circulació, per la qual cosa, expliquen, no hi hauria cap inconvenient en què una ordenança municipal el contemplara.

Sobre aquest tema, des de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe), han comentat que "la normativa de circulació existent que equipara a la persona usuària de cadira de rodes amb el vianant no inclou límits de velocitat per als primers".

Per aquest motiu, "es considera que les condicions d'aplicació a les persones usuàries de cadires de rodes han de ser les mateixes que al vianant en general, figura a la qual és assimilada".

Encara així, Cocemfe entén que indirectament "aquest límit de 5 quilòmetres per hora és el que també té aplicat el vianant en general, ja que té prohibit desplaçar-se corrent per la vorera i el pas mitjà d'un vianant està entre els 5 o 6 quilòmetres per hora".

Amb tot, han explicat que analitzaran tant aquest aspecte de l'Ordenança com tot el que tinga a veure amb les persones amb mobilitat reduïda en la comissió d'accessibilitat una vegada s'òbriga el termini d'al·legacions i es faça públic l'esborrany de la normativa.

Les mateixes fonts han afegit que una cadira convencional aconsegueix els 6 quilòmetres per hora, unes altres de gamma mitjana aconsegueixen els 10 quilòmetres per hora i les que compten amb més prestacions poden arribar als 14 quilòmetres per hora.

L'ordenança estableix, no obstant això, unes limitacions de 10 quilòmetres per hora per a patinets elèctrics de tipus A (els més lleugers) i bicicletes en zones per als vianants.

La diferència s'explica que les persones amb mobilitat reduïda que usen cadires de rodes tenen la consideració de vianants, la qual cosa òbviament no succeeix amb ciclistes i usuaris de patinets elèctrics.

Regulació per a patinets, bicis i altres novetats

Com va informar eldiario.es, els patinets elèctrics en cap cas podran circular per les voreres.

No obstant això, els de tipus A (els més lleugers que només aconsegueixen 20 quilòmetres per hora) podran circular per zones per als vianants a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora, a un màxim de 15 quilòmetres per hora en els carrils bici que estiguen sobre la vorera, i a 20 quilòmetres per carrils bici habilitats sobre la calçada, com l'anell ciclista. A més, podran circular per la calçada en àrees de prioritat residencial, en carrers 30 d'un sol carril i en ciclecarrers.

Els patinets de tipus B (aconsegueixen els 25 quilòmetres per hora) tindran les mateixes condicions, llevat que en tindre una potència major no podran circular per zones per als vianants.

Quant a l'ús de les bicis, la novetat més significativa és que en alguns casos es permet que els ciclistes depassen un semàfor en roig.

En concret, l'article 33-B4, estableix que quan una bicicleta circule per la calçada, "en els encreuaments amb semàfor, es permet als ciclistes avançar-se a la línia de detenció estant el semàfor en fase roja per a realitzar un gir per a accedir a un carril bici adjacent o a un carrer per als vianants, respectant la prioritat de la resta de persones usuàries. En particular, en aquells encreuaments amb semàfor en els quals existisca pas de vianants, els ciclistes respectaran en tot moment la prioritat per als vianants".

El mateix es podrà fer per a realitzar un gir a la dreta, encara que no hi haja carril bici, sempre que hi haja un senyal que així ho indique.

La normativa també atorga autoritat, tant als agents de l'ORA com als inspectors de l'EMT, per a "formular denúncies respecte de totes les infraccions d'estacionament per vulneració tant de les normes generals com de les específiques del seu àmbit d'actuació".