El vehicle elèctric i híbrid, una aposta per la mobilitat sostenible

El parc actual de vehicles elèctrics a la Comunitat Valenciana era –a data del mes de juny passat– de 2.282 unitats, la qual cosa suposa un creixement del 17% en els últims sis mesos i del 63,5 respecte del 2016. A aquesta quantitat caldria sumar els vehicles híbrids (el 2017 se’n van matricular al voltant de 4.500, amb un creixement en les vendes superior al 80%). Unes xifres en creixement constant que, no obstant això, encara són insignificants si les comparem amb el parc automobilístic valencià.

A tot el món, el 2017 es van vendre 1,1 milions de cotxes elèctrics i híbrids, i va ser la Xina el país on més cotxes d’aquest tipus es van matricular (580.000), per davant dels Estats Units (280.000). Així, al final de l’any passat el parc total de vehicles electrificats va arribar a 3,1 milions d’unitats a tot el món, una xifra que es preveu que es quadruplicarà en els dos pròxims anys i que podria arribar a 125 milions d’elèctrics el 2030, (220 milions “si els incentius són ambiciosos”, tal com reconeixien des de l’Agència Internacional de l’Energia).

Objectiu 2030, 25% dels vehicles valencians

El camí marcat pel Govern valencià és la transició cap al vehicle elèctric i híbrid. Així, el setembre del passat any presentava un pla, elaborat per l’Ivace (Institut Valencià de Competitivitat d’Empresarial) que es marca com a objectiu que una quarta part del parc de vehicles de la Comunitat Valenciana (260.000) siguen elèctrics el 2030. I per fer-ho, es van marcar l’objectiu de desplegar prop de 1.400 punts de recàrrega per tot el territori valencià –actualment n’hi ha 335 dividits en 304 punts de recàrrega semiràpida (entre una hora i dues) i 31 de recàrrega ràpida (mitja hora)–.

La flota de cotxes elèctrics de la Conselleria de Sanitat

Per al 2030, el document preveu dues estacions de recàrrega ràpida (amb tres preses cadascuna) cada 50 quilòmetres, que estaran situades en les principals vies de circulació interurbana i àrees perifèriques de les ciutats principals, i també en llocs de gran mobilitat. Quant als punts de càrrega semiràpida previstos, s’instal·laran en els principals nuclis urbans, en zones comercials o esportives.

L’assoliment d’aquests objectius porta associada una disminució important de les emissions d’efecte d’hivernacle, que el pla situa en 622.000 tones de CO 2 . L’Ivace invertirà el 2018 un total de 780.000 euros per a donar suport la posada en marxa de 168 llocs de recàrrega distribuïts en 138 estacions, situades tant en empreses com en zones públiques dependents dels ajuntaments. Amb això, es pretén evitar l’emissió anual a l’atmosfera de 2.100 tones de CO 2 .

La mobilitat, principal consumidor energètic

El Govern valencià considera necessària l’evolució cap a una mobilitat sostenible, ja que estem davant el principal consumidor energètic de la Comunitat Valenciana (40%). A més, quasi tot aquest consum prové de derivats del petroli, cosa que incrementa de manera considerable les emissions contaminants.

L’estratègia de l’Ivace , explica la seua directora general, Julia Company, és donar suport a iniciatives que donen prioritat a mètodes de transport més nets i eficients. Per això, el foment de la mobilitat elèctrica.