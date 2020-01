El venezolano con VIH del CIE de València que iba a ser deportado se niega subir al avión y es puesto en libertad

Randy había agotado el plazo de estancia en un CIE, en este caso el de Zapadores, por lo que al resistirse a embarcar, la Policía no ha tenido más remedio que dejarle en libertad Randy Yari fue privado de libertad hace algo más de 50 días y desde la Campaña CIE No denuncian que durante el primer mes de privación de libertad, no se le suministró la medicación