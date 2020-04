Casos confirmados y diagnósticos compatibles: así se explican los datos del coronavirus en Castilla y León

En las últimas semanas, un puñado de expresiones y palabras se han introducido en las conversaciones diarias de miles de castellanos y leoneses ante la epidemia del coronavirus. La Junta de Castilla y León proporciona varios conjuntos de datos relativos al avance del virus en la comunidad, una iniciativa que ha empezado a ser reconocida por su nivel de transparencia. Casos confirmados, casos de Atención Primaria... ¿qué significan?

Los casos confirmados son las cifras más importantes ahora mismo. Son los datos que se facilitan diariamente y se corresponden a los recogidos hasta las 20 horas del día anterior. Son los tests que se han realizado ante un caso sospechoso. Hasta ahora, y según ha informado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se han realizado más de 15.000 pruebas PCR (prueba de detección molecular), 6.847 de los cuales han resultado positivos. Esto significa que si un paciente presenta síntomas graves compatibles con el coronavirus (fiebre muy elevada o una gran dificultad respiratoria, por ejemplo), se le pide que acuda a un hospital y está en la zona de coronavirus hasta que tiene el resultado de la prueba PCR.

¿Cuántos contagiados hay realmente?

La Junta tiene sus estimaciones con los datos de los confirmados y los de Atención Primaria, registrados a través de su sistema informático Medora. En este segundo apartado de la web de Sanidad se contabilizan los casos confirmados por prueba PCR y los casos sospechosos leves y moderados, que se encuentran aislados en sus domicilios. El 90% de estos pacientes están en sus casas, controlados por sus médicos de Atención Primaria. Estos profesionales sanitarios llaman a los pacientes diariamente para hacerles un seguimiento y les registran como casos en Medora.

Estos usuarios no se han hecho la prueba, por lo que no se puede comprobar científicamente que tengan el covid19, puesto que se puede tratar de otra enfermedad con sintomatología similar, y figuran como enfermos de coronavirus hasta que se aclare su patología. "Este dato nos permite ver la intensidad de la enfermedad, aunque sabemos que puede estar algo sobreestimada", ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado. De esta manera, en Castilla y León hay 28.913 pacientes con diagnóstico compatible con el coronavirus y casos confirmados con la prueba PCR.

Mapa de casos confirmados con pruebas PCR por provincias

Con estos datos de Atención Primaria, la Junta de Castilla y León elabora un mapa en el que se divide la comunidad en Zonas Básicas de Salud, que no se corresponden con municipios ni con provincias. De esta manera, cualquiera puede ver cuántos casos hay en cada área y la proporción de posibles casos con respecto al número de tarjetas sanitarias. Por ejemplo: la zona básica de salud de La Bañeza (León) cuenta con 504 enfermos y con una proporción de pacientes por tarjetas sanitarias del 3,99%.

Porcentaje de incremento diario de los diagnósticos compatibles

Estos casos con síntomas pero sin confirmar sirven para dar una idea de qué tipo de personas están siendo más afectadas en cada provincia (incidencia de la enfermedad) por edad y sexo. Este miércoles se han añadido datos referentes a los pacientes que figuran en el sistema informático (Atención Primaria y los casos confirmados): el porcentaje de incremento diario. Este porcentaje mide la tasa de crecimiento de los contagiados en los últimos diez días. Así, el gráfico permite ver que en Ávila, por ejemplo, el crecimiento era muy rápido el 20 de marzo (38,8%) y cómo se ha ido estabilizando en los últimos días hasta el 7% el pasado 31 de marzo.

Incidencia de la enfermedad por tramos de edad

Sanidad también ha proporcionado datos relativos a los hospitales públicos de la comunidad, los que están gestionando la crisis del coronavirus. Están disponibles los datos de pacientes hospitalizados en planta y en UCIs extendidas (UCI, Urpas, Reas, coronarias... todas las unidades que pueden responder a las necesidades de los cuidados intensivos). A partir de ahora, se proporcionan datos sobre la capacidad real que tienen sus unidades para que todos los ciudadanos puedan ver el nivel de ocupación de las UCIs. Los hospitales de Castilla y León tienen 353 pacientes con coronavirus en la UCI extendida, de las que hay 511 camas disponibles. Estos datos, de momento, no están disponibles en el apartado específico de la situación epidemiológica, pero son remitidos a la prensa diariamente.

Datos de mortalidad

Estos datos se han añadido recientemente al portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Se publican los datos globales de mortalidad, no necesariamente vinculados al covid19, de los últimos cuatro años en los primeros tres meses del año y del trimestre. Como ya ha explicado la consejera de Sanidad en alguna ocasión, hasta ahora el incremento trimestral no es muy elevado en algunas provincias puesto que la gripe no ha resultado muy lesiva este año. Se puede observar, por ejemplo, el caso de Burgos. En el primer trimestre han fallecido cinco personas menos este año (1172 muertos) que el ejercicio pasado (1177) y la tasa de fallecimientos -calculada con respecto a la población de cada provincia por mil.- es prácticamente idéntica (3,3).

Tasa provincial de fallecimientos primer trimestre

Residencias de ancianos y personas con discapacidad

Otro de los focos de esta epidemia está en las residencias de ancianos y personas con discapacidad. La Consejería de Familia publica diariamente y por provincias el número de fallecidos en las residencias con el covid19 confirmado y con síntomas compatibles. También se hace público el número de casos confirmados leves o moderados que continúan viviendo en las residencias. En el momento en el que el paciente empeora y es enviado a un centro hospitalario, este usuario desaparece de las listas de la Consejería de Familia.

Según los últimos datos proporcionados, en Castilla y León ha habido 256 fallecidos con covid19 y 339 fallecidos con síntomas compatibles. En total, hay 47.381 usuarios en las residencias públicas y privadas de la comunidad.

