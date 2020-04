La alcaldesa de Sahagún (León) y un concejal se saltan la cuarentena para tocar las campanas el Viernes Santo

La alcaldesa de Sahagún (León), Paula Conde, y al menos un concejal del equipo de gobierno (PP y Unidos por Sahagún) se han saltado la cuarentena para tocar las campanas este Viernes Santo a pesar de la cuarentena impuesta tras la declaración del estado de alarma.

El Ayuntamiento de Sahagún ha publicado esta mañana el vídeo y un post en Facebook con el vídeo en el que aludía a la oposición de UPL, PSOE y Ciudadanos, "que os quejáis y os molesta que haga algo que me causa tanta emoción". En el vídeo se observa a la alcaldesa y uno de sus concejales tocando las campanas y después un vecino toca el himno de España. También se puede ver a varios ciudadanos en los alrededores de la Iglesia de San Juan retransmitiendo el tañido de las campanas.

"Me acuerdo de todos esos vecinos que hoy lloran por no poder salir en procesión, que se quedan con sus túnicas en sus casas. Yo que sé que mis paisanos están hoy desolados por no salir n procesión, lo único que tengo que decir es 'ole por vosotros y ánimo porque el año que viene vamos a sonar más que nunca", figura en el post. Este mensaje se eliminó poco después, aunque el vídeo en el que se ve a la alcaldesa y el concejal tocar las campanas continúa publicado.

Este lunes, el Ayuntamiento publicaba un bando para solicitar a los ciudadanos que permanecieran en sus casas. "Nadie puede desplazarse desde otra población a pasar las vacaciones de Semana Santa a cualquiera de los pueblos de este municipio", señalaba el consistorio, que también agregaba que los actos relacionados con la Semana Santa estaban "totalmente suspendidos". "La única prioridad es frenar esta pandemia y preservar la salud, prioritariamente de nuestros mayores y vecinos", afirmaba el Ayuntamiento, que también informaba de las sanciones que podía acarrear el incumplimiento de la cuarentena.

El Ayuntamiento también animó a denunciar "el comportamiento incívico del que pueda tener constancia". "Debemos ser conscientes de la importancia de respetar las medidas de confinaminto y de limitación de libertad de circulación quedándonos en casa en nuestro lugar de residencia habitual y no trasladándonos al pueblo con ningún motivo, incluido el de los periodos vacacionales. Desde este Ayuntamiento queremos agradecer a todos los vecinos de este municipio el cumplimiento de las medidas establecidas para evitar la propagación del covid19, animándoles a que continúen haciéndolo, actuando con responsabilidad y cumpliendo las recomendaciones sanitarias para la prevención y contención de esta pandemia", rubricaba el lunes el Ayuntamiento de Sahagún.