El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid da positivo por coronavirus

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, ha anunciado en su cuenta de twitter que ha dado positivo por coronavirus. El edil estuvo en el evento de Vistalegre en Madrid el pasado 8 de marzo, donde tuvo contacto con Javier Ortega Smith, como había comunicado anteriormente.

Desde Vox aseguran que Bartolomé carece de sintomatología y recuerdan que el edil decidió adoptar la medida de aislarse alejado de su familia en un segundo domicilio cuando se conoció el positivo de Ortega Smith el martes por la mañana. Sin embargo sí asistió a una reunión en el Ayuntamiento sobre el seguimiento de la contratación pública en Valladolid a la que acudieron concejales de todos los grupos, funcionarios del Ayuntamiento y un ciudadano.

El jueves me hicieron la prueba COVID19, y hoy domingo me han comunicado el resultado: POSITIVO

Me encuentro bien, y continuaré en aislamiento trabajando desde casa y siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias.#Quedateencasa#PorEspaña 🇪🇸