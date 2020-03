El dilema de los estudiantes de Medicina y Enfermería de último curso de la Universidad de Valladolid: hacer las prácticas o ir retrasados a los exámenes MIR y EIR

La Universidad pone en un dilema a los estudiantes de último curso de Ciencias de la Salud: terminar las prácticas clínicas y exponerse al COVID-19 o no realizar las prácticas e ir retrasados al examen de acceso al MIR o al EIR.

"No hacer las prácticas y retrasarlas nos pone en desventaja frente al resto de opositores. Nos amenazan con que no hay otro sistema de evaluación o forma de posponer las prácticas sin especificar una fecha. Eso puede ser durante el año que viene, el verano o a saber cuándo. El resto de facultades no piensa en recuperarlas, sino en eliminarlas y sustituir los métodos de evaluación de alguna forma", indica Javier, alumno de 6º de Medicina de la Universidad de Valladolid, a este diario.

La Junta de Castilla y León anunció el miércoles que se suspendían todas las prácticas clínicas de los universitarios en hospitales para evitar el contagio de los alumnos de Medicina y Enfermería, principalmente. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) lo recoge de esta manera: "Se suspenden las prácticas docentes en centros sanitarios y sociosanitarios de estudiantes de ciclos de formación profesional y grados universitarios". Eso sí, se contempla una excepción: "los del último año de estudios en Medicina y Enfermería que manifiesten su consentimiento expreso por escrito".

La Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid ya tiene el documento para que los estudiantes den su consentimiento, pero este jueves la institución académica reconocía que no tenía "alternativa para finalizar la formación práctica", aunque explican que se está trabajando en "procedimientos alternativos" para que los alumnos terminen su grado "con la mayor competencia posible". Pero el revuelo ya está montado en las clases y muchos universitarios reclaman una alternativa a las prácticas clínicas para poder terminar a tiempo.

"Ese documento es para eximir a la UVa de lo que te ocurra, es decir, un cheque en blanco con tu vida en juego, así de simple. Y no solo les das un cheque en blanco con tu vida, sino que te conviertes en contagiador de más personas, propagando más el virus. La irresponsabilidad es doble. El Ministerio está pidiendo responsabilidad y sensatez a todos, y esto es una irresponsabilidad palmaria, independientemente de lo que hagan otras facultades. Yo desde luego no voy a firmar ese documento", asegura otro estudiante universitario.

María, también alumna de último curso de Medicina, está preocupada porque vive con sus abuelos, que pertenecen a la población de riesgo. "Estamos desesperados, nos sentimos muy frustrados e impotentes. Además, te dicen que no uses los guantes porque los vas a gastar", lamenta.

Un estudiante de 6° de Medicina de la UVa ha sido puesto en cuarentena después de tener tos progresiva y febrícula (37'7°) después de estar en prácticas en un Servicio Hospitalario con posibles pacientes positivos ocultos a los que no se les habían realizado pruebas. "Si se sigue de prácticas, muchos más compañeros de 6° se van a ver en cuarentena en breve, vamos a caer como moscas. ¿Qué opciones se han hablado para esta situación?", comenta. "A parte, podríamos propagar más el virus, por razones obvias. El Ministerio está pidiendo responsabilidad y sensatez a todos. Seguir de prácticas es una irresponsabilidad. Nos tienen que facilitar un método alternativo responsable de evaluación para graduarnos, no poner las cosas más complicadas para todos", afea.

Algunos de estos alumnos ya han empezado a moverse en redes sociales a través del hashtag #YoNoFirmo para exigir a la UVa que ofrezca una alternativa a las prácticas clínicas. "La única opción para acabar es acudir a los hospitales firmando un documento que exime a la UVa de responsabilidad en caso de contagio".

Otras universidades cancelan las prácticas

Otras universidades, como la del País Vasco (UPV), han asegurado que ningún estudiante se verá obligado a recuperar las prácticas fuera del calendario lectivo estipulado "y no se interferirá con la preparación de pruebas como el MIR, EIR o cualquier otra prueba u oposición similares".

En la Universidad de Cantabria también se han suspendido todas las prácticas clínicas. En Galicia también se han suspendido todas las prácticas clínicas a pesar de que en un principio querían "recolocar al alumnado en áreas carentes de población de riesgo para evitar contagios".

Incluso dentro de Castilla y León se han cancelado todas las prácticas en algunas universidades aparte de la Universidad de Burgos, que cancela todas las clases al considerarse una ciudad en "situación delicada". La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha ordenado suspender "hasta nueva orden" las prácticas clínicas en todos los centros sanitarios y en todos los cursos del Grado en Enfermería que se imparte allí. La USAL también ha decidido suspender de forma unilateral todas las clases.