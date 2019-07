Cerca de 150 personas desaparecidas en un naufragio frente a las costas de Libia, según la ONU

La tragedia vuelve a sacudir las aguas fronterizas que separan Italia y Libia, la ruta migratoria más mortífera del mundo. La Organización Internacional para las Migraciones y Acnur temen que hasta 150 personas hayan muerto en su intento de cruzar el Mediterráneo hacia las costas de Europa.

🚨Urgent: tragic shipwreck may have occurred in the central mediterranean.

Nearly 150 migrants are reported missing and 145 more returned to Libyan shore.