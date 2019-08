Salvini prohíbe desembarcar a la ONG italiana con cerca de 100 rescatados en el Mediterráneo

Mientras continúan las negociaciones para formar un nuevo Gobierno entre el PD y M5S, el ministro del Interior en funciones, el ultraderechista Matteo Salvini, ha firmado una orden de prohibición de entrada contra el barco de la ONG italiana Mediterranea Saving Humans, que ha completado durante la mañana de este miércoles el rescate de cerca de 100 personas en peligro en el Mediterráneo central.

En una nota, el Ministerio del Interior italiano ha informado de que Salvini ha firmado ya la prohibición contra el Mare Jonio en lo que respecta a la entrada, tránsito o atraque en aguas territoriales y la ha enviado a los ministros de Defensa, Elisabetta Trenta, y de Transportes, Danilo Toninelli, ambos del Movimiento Cinco Estrellas, que también tienen que secundar esta orden.

Este partido se encuentra negociando un Gobierno de coalición con el Partido Demócrata (PD). A primera hora de la tarde este miércoles, el PD ha transmitido al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, la disponibilidad de gobernar el país en coalición con el M5S en un Ejecutivo dirigido por Giuseppe Conte como primer ministro.

Los náufragos, entre los que hay 22 niños menores de diez años, se encuentran en estos momentos a bordo de la nave Mare Jonio. También han sido rescatados otros seis adolescentes y al menos ocho mujeres embarazadas. Según informa La Repubblica, a bordo del buque, la operación tuvo lugar al amanecer, a unas 70 millas al norte de la ciudad costera libia de Misrata. "Localizamos su bote inflable, abarrotado, a la deriva y con el neumático ya desinflado con nuestro radar, y por suerte llegamos a tiempo para brindar ayuda", ha indicado la ONG en Twitter.

At 8:35 a.m. this morning the Mare Jonio has rescued about a hundred people including 26 women - of which at least 8 pregnant - 22 children of less than 10 years and at least 6 others minors.



