El bulo de la ayuda al alquiler “por ser marroquí” en Cataluña que comenzó con un vídeo de “humor”

"Amigos, hoy ha sido un día espectacular". Así comienza un vídeo de TikTok que se ha difundido mucho por redes sociales y WhatsApp en el que un hombre afirma que ha ido a "solicitar la ayuda del bono del alquiler para jóvenes". "Y resulta que llego y me la aceptan", dice. En este vídeo asegura que al solicitarla le han preguntado por su nacionalidad y al responder que es marroquí le han dicho que "tiene una ayuda de 190 a 210 euros por ser de fuera y no tener las mismas posibilidades laborales".

Los seis bulos sobre inmigración que más se han difundido en 2021

Saber más

Es un bulo: el protagonista afirma que todo el contenido de su cuenta es humor. Además, desde el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, comunidad a la que se refiere en un comentario, dicen que ser inmigrante no es un criterio para recibir una ayuda. También señalan que "desde la Generalitat no se tramita ninguna ayuda complementaria al bono de alquiler" y aseguran que "si en el futuro se despliega esta política, el origen de las personas no condicionará las prestaciones económicas; lo que lo hará será su grado de vulnerabilidad".

Una cuenta de "humor"

"Se están riendo en nuestra p*** cara. Vean a este marroquí que no pega un palo al agua vanagloriándose de que va a recibir más ayudas económicas que los jóvenes españoles por ser de fuera. Es una invasión incentivada por el Gobierno". Este es uno de los mensajes con el que se han compartido las imágenes.

Este vídeo fue publicado por la cuenta "Adam Show tv" en TikTok el 19 de enero, el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que regula este bono al alquiler joven. En la grabación, el protagonista afirma desde un coche que al solicitar "la ayuda del bono del alquiler para jóvenes" y que le han dicho que le van a dar "250 euros de bono más otros 200 por ser marroquí".

Sin embargo, como ya hemos contado en otra ocasión con otro vídeo que circuló de la misma cuenta, el autor del vídeo define su cuenta como "zascas y comedia". Además, ha asegurado a Maldita.es que "cualquier post que cuelgue o pueda colgar, contiene o contendrá humor" y que su cuenta está "dedicada al humor y solo contiene vídeos de humor".

Catalunya niega que haya una ayuda específica para migrantes

El protagonista del vídeo afirma que al ir a solicitar el bono al alquiler, ayuda que es estatal pero que gestionan las comunidades autónomas, le han dicho que "tiene una ayuda más de 190€ a 210€ por ser de fuera y no tener las mismas posibilidades laborales". En uno de los comentarios al vídeo publicado por su autor en TikTok, un usuario pone en duda este contenido afirmando que no está en vigor y el protagonista afirma que "en Catalunya, sí". Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, que afirma que ser inmigrante no es un criterio para recibir una ayuda.

Además, desde este departamento, que gestiona los temas relacionados con migración y al que nos remiten desde el de Servicios Sociales, aseguran a Maldita.es que "desde la Generalitat no se tramita ninguna ayuda complementaria al bono de alquiler que promueve el Gobierno central, y que si en el futuro se despliega esta política, el origen de las personas no condicionará las prestaciones económicas; lo que lo hará será su grado de vulnerabilidad".

Loa marroquíes no tienen privilegios para el bono de alquiler

El Real Decreto que regula esta ayuda social, que es de aplicación a todas las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, con excepción del País Vasco y Navarra, fue publicado el 19 de enero en el BOE. Como se puede observar en el artículo 6, que regula los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias de este bono, entre ellos está el "poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación" y, en el caso de las personas extranjeras que no procedan de la Unión Europea, deberán estar en "situación de estancia o residencia regular en España".

Otros requisitos son: tener hasta 35 años, ser titular o estar en condiciones de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda como arrendatario o disponer de una fuente regular de ingresos. Según se especifica en el Real Decreto, se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes "estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y las personas perceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial". En el caso de estos últimos, deberán "acreditar una vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud".

Tener una nacionalidad extranjera no consta como requisito para acceder a este bono social y tampoco tienen facilidades sobre las personas españolas para acceder a esta ayuda por su origen.

El bono entró en vigor más tarde

Este vídeo fue publicado por su autor el día 19 de enero de 2022 y en él se afirma que "ha ido a solicitar" este bono social. Sin embargo, el Real Decreto que regula el bono al alquiler joven fue publicado en el BOE el mismo 19 de enero, pero, tal y como se indica en la disposición final tercera, el Real Decreto "entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".