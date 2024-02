La ministra Sira Rego apoya la vuelta a un centro de menores del chico gambiano por el que la ONU reprendió a España

Han pasado 13 días desde la resolución con la que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas solicitó a España la protección de Abdou (nombre ficticio), un chaval guineano que dice tener 14 años y que lleva casi dos semanas en la calle tras haber sido expulsado de un centro de menores de la Comunidad de Madrid después de que la Fiscalía le declarase mayor de edad. Tras la petición de la ONU y del Defensor del Pueblo se suma ahora el apoyo de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Tras mantener una reunión con la Fundación Raíces, organización que asiste jurídicamente al chico y que ha llevado su caso a las Naciones Unidas, Rigo ha expresado su “preocupación” por el chaval y ha apostado por la presunción de minoría de edad de Abdou mientras el Comité de la ONU estudia su expediente, lo que conllevaría su regreso a un centro de menores.

La ministra ha mostrado “su compromiso para que prevalezca la presunción de minoría de edad mientras se resuelve el procedimiento iniciado ante el Comité de los Derechos del Niño”, sostiene un comunicado del Ministerio. La Fiscalía tiene llave para cumplir lo solicitado por la ONU, por el Defensor del Pueblo y, ahora, por el Ministerio de Infancia.

No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad ignoran la petición de la ONU. El Ministerio Público mantiene de momento el criterio que derivó en la expulsión del chaval del centro de menores autonómico donde se encontraba: aunque su acta de nacimiento y su pasaporte, verificados por la Embajada de Gambia en España, indican que el chico nació el 9 de diciembre de 2009; la fiscal no cree que tenga 14 años y le ha declarado como mayor de edad.

Una de las razones que despiertan la desconfianza de la Fiscalía de Menores de Madrid se encuentra en el país de origen del muchacho: Gambia. Un informe policial al que ha tenido acceso elDiario.es desliza sus dudas sobre los datos contenidos en pasaportes gambianos. Aunque la Policía Nacional reconoció que el pasaporte de Abdou “no presenta ningún signo de falsedad”, sí evidencia una falta de confianza en los datos incluidos en los documentos oficiales gambianos, pues muestran suspicacias ante el procedimiento aplicado por el país africano para expedir pasaportes.

Mientras, Abdou duerme cada noche en un albergue para adultos sin hogar que solo permite pernoctar y, el resto del día, pasa las horas a la intemperie, sin escolarizar, solo con el apoyo que le prestan las ONG que le han apoyado desde su llegada a Madrid. “Miran mi documentación y, aunque ven en mis papeles que soy menor, me dicen que no lo soy”, dijo el chico en una reciente entrevista con elDiario.es. “Me sentí muy mal. Me sentí solo y distinto a los otros”, añadió en referencia a su expulsión del centro de menores.

Tras su llegada a Las Palmas en agosto de 2023, Abdou fue trasladado a Tenerife desde donde, posteriormente, fue derivado a Granada y Barcelona. Después, superado el tiempo máximo de estancia en la red de atención humanitaria para migrantes adultos, llegó a Madrid donde el chaval se quedó en situación de calle en octubre de 2023. Desde entonces fue alojado por distintas entidades en espacios ideados para personas sin hogar.