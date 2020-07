PP, Ciudadanos y PSOE rechazan la regularización masiva de inmigrantes que defienden Unidas Podemos y mil colectivos

El Gobierno lo ha repetido en distintas ocasiones: cualquier política migratoria, incluida una posible regularización masiva, deberá realizarse bajo el consenso europeo y un pacto de Estado. Sin embargo, la concesión de papeles a todos los inmigrantes residentes en España, como han pedido Unidas Podemos y cerca de mil colectivos sociales, no encuentra apoyos en el Congreso. Este martes, diputados del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE han rechazado un proceso de regularización, aunque sí se han mostrado favorables a apoyar una reforma de la Ley de Extranjería para flexibilizar algunos puntos, como se plantea desde el Ministerio de Inclusión.

Los diputados Luc André Diouf (PSOE), José Ortiz (PP), Enrique Santiago (Unidas Podemos) y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos) han participado en un debate con expertos organizado por Oxfam Intermón sobre las condiciones precarias en las que viven y trabajan los trabajadores migrantes. Según ha advertido la ONG en el informe 'Que lo esencial no sea invisible', los inmigrantes, con fuerte representación en los sectores precarizados más afectados por la pandemia, parten de una situación de vulnerabilidad extra, con un 149% más de posibilidades de perder su empleo que los ciudadanos españoles. Por esta razón, el impacto social de la COVID-19 puede provocar que "una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza en España sea una persona inmigrante", alerta un nuevo informe de la organización.

Durante el debate, todos los parlamentarios han sido cuestionados sobre si sus formaciones apoyarían la regularización de todas los inmigrantes que vivían en España cuando comenzó el estado de alarma. Todos los representantes políticos, excepto el diputado de Unidas Podemos, no han apoyado de forma clara esta posibilidad. La mayor oposición llegó por parte del Partido Popular: "No estamos a favor de la migración irregular, así que no estamos a favor de una regularizacion masiva: no se puede estar al margen de la ley y luego hacer una regularización masiva", ha reiterado José Ortiz.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas descarta que un proceso de regularización sea la solución para acabar con la precariedad de los migrantes que viven en la clandestinidad. "No se puede hacer de lo extraordinario la forma de solucionar los problemas", ha afirmado el parlamentario naranja. "Lejos de irse solucionando, cada vez hay más personas en situación irregular. Hay algo que estamos haciendo mal, efectivamente, los colectivos mas vulnerables son los que más sufren".

El diputado socialista ha recordado algunas de las medidas aprobadas por José Luis Escrivá desde su llegada al Ministerio de Inclusión, como la concesión del permiso de trabajo a jóvenes inmigrantes para trabajar en el campo español y la prórroga de su autorización durante dos años, una medida celebrada por ONG especializadas pero considerada insuficiente por centrarse en un colectivo muy específico. También ha reiterado la rebaja de los trámites ligados a la petición de la residencia por arraigo para los afectados por la pandemia que hubiesen solicitado la autorización antes del estado de alarma.

En la misma línea del Gobierno, Luc André Diouf ha rechazado la necesidad de aprobar una regularización masiva pues, según defiende, este tipo de proceso no está recomendo por el Consejo Europeo. "La regularización extraordinaria, no está dentro del pacto de coalición con Unidas Podemos, ni tampoco dentro del programa electoral. Aunque hay colectivos que lo demandan, hay que reconocer y recordar. que en 2008 se firmó el Pacto Europeo de la Inmigración, que limita la capacidad para hacer una regularización masiva", sostiene el diputado por Canarias.

En la línea de lo presentado a principios de mes por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en el Congreso de los Diputados, el diputado de la misma formación, Enrique Santiago ha defendido el impulso de un proceso de regularización de todos los inmigrantes que viviesen en España antes del estado de alarma. "El mantenimiento del estado de bienestar es incompatible si no hay inmigración. Nuestro país necesita flujos migratorios. Por eso hemos planteado nuestra propuesta", ha defendido el portavoz de la Comisión de Interior de la formación de Pablo Iglesias.

Aunque sin profundizar en qué tipo de modificaciones plantearían, los diputados de los cuatro colores se han mostrado partidarios de apoyar una reforma de la Ley de Extranjería. A su llegada al Ministerio, José Luis Escrivá anunció su intención de modificar la normativa, con el objetivo de flexibilizar y rebajar la burocracia ligada a las peticiones de residencia y trabajo, así como abrir más canales legales de entrada. El parlamentario del PP, tras mostrar su rechazo a las largas colas de migrantes a las puertas de las comisarías, ha reconocido se ha mostrado a favor de "reducir trámites": "Somos partidarios de llegar a acuerdos desde el grupo para mejorar. No quiero las colas que estamos viendo en comisarías, habrá que reducir trámites", ha apuntado Ortiz.