Las autoridades de EEUU registran miles de denuncias de abusos sexuales contra menores migrantes bajo su custodia

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha registrado miles de denuncias de abuso sexual contra menores que migraron solos y se encontraban bajo custodia estadounidense entre 2014 y 2018, según ha denunciado el representante demócrata de la Cámara Baja de EEUU Ted Deutch.

Durante una audiencia celebrada en el Comité Judicial de la Cámara de Representante este martes, Deutch ha presentado varios informes del HHS en los que se detalla que ese departamento recibió más de 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores no acompañados entre 2014 y 2018, esto es, bajo los mandatos de Barack Obama y Donald Trump. Asimismo, 1.303 denuncias de esa índole fueron reportadas al Departamento de Justicia estadounidense durante el mismo período.

"Estos documentos del HHS detallan una cantidad alarmante de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo su custodia", ha apuntado Deutch, que representa el distrito 22 de Florida. El congresista ha dicho que estos datos describen un ambiente "inseguro" de agresiones sexuales por parte de los funcionarios a menores que entraron solos en el país. Según informa la cadena CNN, Deutch ha asegurado que al menos 154 quejas son contra miembros del personal de la instalación.

"Con un número de denuncias que se traduce en una agresión sexual por semana durante los últimos tres años, claramente esta Administración no está preparada para mantener seguros a estos niños", ha agregado el legislador demócrata.

De acuerdo al periódico Axios, 178 incidentes que se denunciaron al Departamento de Justicia incluyeron denuncias contra miembros del personal que fueron acusados de tener relaciones con menores, contacto sexual no deseado y mostrar vídeos pornográficos a los niños y adolescentes. Según este medio, en muchos casos, los miembros del personal fueron finalmente despedidos.

Según informa la BBC, en la audiencia intervino también Jonathan White, director adjunto del programa de niños en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de la HHS quien aseguró que esas acusaciones no son contra el personal de HHS, sino contra los adjudicatarios a quienes el HHS paga para que administren los centros de detención de migrantes menores de edad. Asimismo, defendió que "la gran mayoría de las investigaciones no están demostradas".

El departamento de salud se encarga de albergarlos provisionalmente después de ser detenidos tras cruzar solos la frontera. Según informa Associated Press, los niños y adolescentes son retenidos en estos refugios por periodos de tiempo cada vez más largos, actualmente unos dos meses. "Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles, y ORR entiende completamente su responsabilidad garantizar que cada niño sea tratado con el mayor cuidado. Cuando se hacen acusaciones de abuso sexual o negligencia, se toman en serio y ORR actúa rápidamente para investigar y responder", ha dicho Caitlin Oakley, portavoz de la HHS, en declaraciones a Axios.

De acuerdo con la CNN, Jonathan Hayes, director interino de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, defendió que "la gran mayoría" de los abusos denunciados fueron entre menores no acompañados y reconoció que se han registrado 178 acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte del personal, pero insistió en que no se trataba de funcionarios federales. Los documentos incluyen también al menos 19 acusaciones de abuso por parte de adultos que no trabajan en estas instalaciones.

2.600 menores separados de sus familias

Esta denuncia coincide con la citación a declarar del Congreso a tres altos cargos del Gobierno del presidente Donald Trump por la política de "tolerancia cero" implementada el año pasado, que causó miles de separaciones familiares de migrantes en la frontera con México.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU ha citado a declarar al fiscal general, William Barr; la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; y el secretario del Departamento de Salud, Alex Azar.

Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de "tolerancia cero" de la administración Trump, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país. La política impulsada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después del inicio de su aplicación.