Amazon destruyó 7.900 empleos en comercios de Francia en 2018, según un informe

La potencia y la competitividad del gigante estadounidense de la venta en línea Amazon están detrás de la destrucción de 7.900 empleos en Francia en 2018, esencialmente en el pequeño comercio, según el exsecretario de Estado de la Economía Digital, Mounir Mahjoubi, que ha hecho un informe parlamentario.

Por cada empleo que Amazon crea en Francia, desaparecen otros dos en las tiendas físicas, destacó el ahora diputado Mahjoubi, en una entrevista este viernes a la emisora "France Info" en la que dio cuenta de algunas de las conclusiones de su estudio.

La cifra de 7.900 resulta de deducir los 12.337 puestos de trabajo generados por Amazon y por sus socios el pasado año de los 20.239 que se perdieron en el comercio "a causa de las actividades del sitio de compra".

El que fuera responsable de Economía Digital con el presidente Emmanuel Macron entre mayo de 2017 y marzo de 2019, cuando dejó el Gobierno para lanzarse a la batalla por la alcaldía de París, explicó que eso ocurre porque los empleados del gigante estadounidense son mucho más productivos.

Cada uno genera unos 600.000 euros anuales de facturación anuales, frente a unos 270.000 para un empleado de una tienda física, en parte según él por la presión a la que están sometidos los primeros en el puesto de trabajo con "prácticas de dirección contestadas".

A su juicio, la empresa los trata "como robots" y en el futuro "los sustituirá por máquinas autónomas", lo que podría incrementar todavía más su productividad y dar lugar a más destrucciones de empleo.

Mahjoubi reconoció que Amazon no incumple la legislación francesa y que los "varios miles de millones de euros" que factura en Francia -la compañía no publica cifras desglosadas por país- no son resultado de subvenciones, de forma que la Administración no puede impedir su actividad.

"Lo peor que se puede hacer en Navidad es comprar regalos 'made in China' a una empresa en línea estadounidense que no paga los impuestos en Francia", concluyó.