Ana Botín: "Hace diez años no me hubiese definido como feminista, pero hoy sí"

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, se ha declarado feminista. "Si me hubiera hecho usted esta pregunta hace diez años hubiera dicho que no. Pero ahora le digo que sí. En estos años me he dado cuenta de que existe discriminación, que las mujeres necesitan ayuda. Sobre todo de los hombres, que son los que mandan. Los hombres ganan si las mujeres tenemos más responsabilidad", ha dicho la directiva en una entrevista en Hoy por Hoy de la cadena Ser.

Botín ha explicado el tuit en el que criticó la sentencia a 'la manada'. Aunque la banquera asegura que "respeta la decisión y la independencia de la justicia" cree que la sentencia "es un retroceso para la seguridad de las mujeres". "E n ese momento tuve la necesidad de hablar como mujer y como ciudadana", ha dicho.

El veredicto de la Manada es un retroceso para la seguridad de las mujeres.

Leed, por favor: https://t.co/LYHEOpEiF7 — Ana Botín (@AnaBotin) 27 de abril de 2018

Sobre la discriminación de las mujeres en el mercado laboral y la situación del banco que ella misma preside, Botín ha reconocido que no es algo que se solucione "de un día para el otro". "Una posición como la que tengo implica una enorme responsabilidad. No hay duda de que las mujeres merecemos tener más sitio, pero más allá de que nos dejen espacio es conseguir que el mundo que hoy todavía está dirigido por hombres. Pasa en en Banco Santander. Más de la mitad de la plantilla son mujeres, pero solo un 20% están en puestos directivos".

Botín defiende la "discriminación positiva" para aumentar el acceso de las mujeres a los puestos directivos. Una filosofía que, ha señalado, aplican en el banco: "Para elegir puestos directivos, entre los dos finalistas debe haber siempre una mujer. Estamos mejorando y nos hemos propuesto como objetivo llegar al 30% [de mujeres en puestos directivos] en 2025. En el Consejo ya tenemos un porcentaje que supone mejor práctica en Europa, del 35% de mujeres".