Bankia trata de desvincularse de Rato y se ampara en la ley para no asumir responsabilidad penal ni civil en el juicio por su salida a Bolsa

El banco han remitido a la Audiencia Nacional el escrito de conclusiones definitivas por el juicio de su salida a Bolsa en el que señala que la entidad "no tiene nada que ver con la antigua, ni con su patrimonio, ni sus administradores" La entidad financiera asegura haber detectado un "elevado" porcentaje de presuntos perjudicados que ya han sido indemnizados o no reúnen los requisitos para serlo El Ministerio Público considera que Bankia es responsable civil subsidiaria en caso de que algunos de los acusados (Rodrigo Rato, José Luis Olivas o José Manuel Fernández Norniella, entre otros) no afronten la indemnización de los minoristas