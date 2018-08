La CE reitera que la autorización del glifosato se basa en "evidencias científicas"

La Comisión Europea (CE) subrayó hoy que la autorización de herbicidas con glifosato para los próximos cinco años en territorio comunitario "está basada en evidencias científicas" y recordó que los países tienen libertad para prohibir o no el uso de esta sustancia.

Los portavoces de la CE declinaron hoy comentar la decisión del jurado californiano que condenó a Monsanto, principal comercializadora del herbicida Roundup, que contiene glifosato, a pagar 289 millones de dólares a un jardinero por no advertir correctamente del riesgo para la salud que puede acarrear el uso del producto.

"No comentaremos un caso judicial individual en Estados Unidos", afirmó el portavoz comunitario Christian Spahr en la rueda de prensa de la CE, preguntado por las críticas reacciones de Francia, que se ha comprometido a acabar con el uso del glifosato de aquí a tres años, tras la decisión del tribunal estadounidense.

"Una cosa es el debate político y la otra nuestras acciones como institución, y actuamos ya en diciembre con nuestra recomendación basada en el voto de los Estados miembros y nuestras agencias científicas", defendió por su parte la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato es un perturbador endocrino y una "probable" sustancia cancerígena, opinión no compartida por las autoridades científicas europeas (ECHA y EFSA) y las de países como EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

En una polémica votación, la CE adoptó en diciembre la renovación para los próximos cinco años, con el respaldo de 18 países -entre ellos España- y a apenas dos semanas de que expirara su autorización, tras varios encuentros sin consenso.

La portavoz agregó hoy que en el caso de que las empresas que comercializan la sustancia quieran mantener su aprobación más allá de los próximos cinco años tendrán que iniciar un proceso a nivel de la Unión Europea.

"Entonces podremos lanzar un nuevo proceso basado en las nuevas evidencias científicas", dijo.

Sobre el veredicto de la corte californiana, que Monsanto recurrirá, el director de Asuntos Corporativos de la compañía para España y Portugal, Carlos Vicente, dijo a Efe que "la decisión no cambia el hecho de que más de 800 estudios y revisiones científicas (...) respaldan que el glifosato no causa cáncer y no causó el cáncer del señor Johnson".

"Apelaremos esta decisión y continuaremos defendiendo firmemente este producto, que tiene una historia de 40 años de uso seguro y continúa siendo una herramienta vital, efectiva y segura para los agricultores y otros usuarios", defendió.