Competencia critica la "resistencia" de los ministerios de Fomento y Energía a aceptar el papel del regulador

El presidente de la CNMC, José María Marín, denuncia la "resistencia, no ya al cumplimiento 'per se' de normas europeas, sino a aceptar el papel de la autoridad de regulación independiente" por parte del ministro Álvaro Nadal

Marín se muestra sorprendido de que el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, lleve a los tribunales una resolución para introducir un nuevo servicio internacional entre España y Francia e incrementar la competencia

"Que la CNMC no tenga un papel activo en la gestión de recursos para la competencia no puede si no favorecer a quienes no quieren que los mercados móviles sean más competitivos", remarca el presidente del regulador