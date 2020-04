Caixabank alaba la "red de seguridad" del Gobierno para "proveer de rentas" a los ciudadanos y niega que la banca haga negocio con los créditos ICO

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha alabado las medidas del Gobierno de España para "proveer de rentas" a los ciudadanos con más dificultades, en referencia a la puesta en marcha de la renta mínima o la facilitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Gortázar ha considerado que el ejectivo ha impulsado una "red de seguridad" que está redundando en beneficio de la sociedad. "Hay que rescatar a personas y empresas", ha dicho.

El consejero delegado de Caixabank ha dado estas explicaciones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la presentación de resulatado del primer trimestre de 2020. El banco obtuvo en el primer trimestre de este 2020 un beneficio atribuido de 90 millones de euros, un 83,2% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras realizar una provisión extraordinaria de 400 millones por la afectación que podría tener el Covid-19 en los resultados futuros de la entidad.

Sobre esta provisión de 400 millones, Gortázar ha explicado que "son para pérdidas crediticas". "Debemos anticipar dinero a empresas y personas que no puedan pagar sus deudas", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que en pymes y autónomos "es donde más riesgo de morosidad puede haber. Las empresas medianas y grandes tienden a tener más reservas", ha dicho.

"Sabemos que habrá una parte de empresas y autónomos que no pueda seguir adelante. También las personas en el crédito al consumo tendrán problemas. Pero gracias a la red de seguridad del Estado para proveer de rentas a estas personas la situación será mejor", ha defendido. El banquero ha dicho que la banca debe saber que "vamos a perder dinero, pero lo tenemos que hacer".

Sobre las insinuaciones de la Generalitat de Catalunya de que los bancos podrían estar haciendo negocio con las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Gortázar ha negado la mayor. "Los créditos del ICO no son un negocio para la banca. Debemos hacerlo y son una ayuda a la sociedad. Son créditos a cinco años y con un año de moratoria y en este momento el perfil de riesgo ha subido por lo que esto no es un negocio para la banca, sino una ayuda para la sociedad. Les estamos ayudando para que no quiebren y estamos haciéndolo con nuestro saber y asumiendo riesgos con un retorno bajo. Los estamos haciendo con mucho gusto", ha expresado el consejero delegado.

Gortázar ha explicado que con un 27 % de los españoles con relación bancaria con Caixabank, son de largo la entidad que más peticiones de créditos y líneas de financiación del Estado han recibido. "Estamos en una operación de rescate de la economía y eso es una misión suficientemente importante", ha dicho.

Sobre el posible incremento del endeudamiento público en España por las medidas del Gobierno, Gortázar ha dicho que "hay margen" todavía para inyectar dinero público. "Hay que rescatar a ciudadanos y empresas", ha propuesto. El consejero delegado ha vaticinado que en 2021 no habrá un incremento de la deuda y considera "sostenible" la actual situación financiera del Estado. "El PIB caerá más del 7 % este año y se recurperá un 6,9 % en 2021", ha previsto.

Resultados del primer trimestre

CaixaBank obtuvo en el primer trimestre de este 2020 un beneficio atribuido de 90 millones de euros, un 83,2% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras realizar una provisión extraordinaria de 400 millones por la afectación que podría tener el Covid-19 en los resultados futuros de la entidad.

Como consecuencia de los impactos de la pandemia, el banco presidido por Jordi Gual ha dejado sin efecto los objetivos financieros previstos para 2021, ha comunicado CaixaBank este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado del trimestre refleja la buena marcha comercial hasta mediados de marzo, y destaca el crecimiento de los ingresos 'core' en la evolución interanual, que se sitúan en 2.045 millones de euros (+0,9%) y el margen de intereses asciende a 1.200 millones, un 3% menos respecto al mismo periodo de 2019 por la menor aportación de la cartera crediticia y de renta fija, en un entorno de tipos de interés negativos.