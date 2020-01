Mujeres, andaluces y trabajadores del sector servicios: las personas más beneficiadas por la subida del SMI

Primeros análisis sobre a quiénes afectará directamente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros mensuales que acordó ayer el Gobierno con los sindicatos y la patronal. El Gabinete económico de CCOO calcula que en total la subida alcanza a "en torno a dos millones de personas", entre las que son más numerosos algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores del sector servicios y los empleados en Andalucía.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó ayer que los cálculos del Ministerio –con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social– indican que el conjunto de beneficiarios de la subida del SMI alcanza a "más de dos millones de personas". En esta cifra aún no estaban incluidas los trabajadores a tiempo parcial, precisó, que lo componen mayoritariamente mujeres.

La responsable de Trabajo y los líderes de los sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), sostienen que el incremento del SMI no afectará negativamente al empleo. Los efectos del alza del SMI en el empleo no están claros, con economistas que consideran que evitan la creación de puestos de trabajo entre algunos colectivos más vulnerables y otros que sostienen que no tiene una repercusión negativa, incluso que potencian la economía al impulsar el consumo interno. La OIT, por ejemplo, apostaba por seguir incrementando el SMI en España en estos momentos.

Según las estimaciones de CCOO, el incremento pactado ampliará el colectivo de beneficiarios del SMI en 371.000 asalariados respecto a los que lo perciben hoy en día, casi un 32% más.

El Gabinete Económico de CCOO ha realizado sus estimaciones a partir de la información que ofrece la EPA sobre salarios en su submuestra anual de 2018, que se nutre de la información salarial registral de AEAT y que constituye, en opinión del sindicato, "la fuente estadística salarial más completa", pues comprende a todos los asalariados, incluidos los del sector agrario, servicio doméstico y funcionarios en clases pasivas.

Más de la mitad de beneficiarios son mujeres

De los dos millones totales de beneficiarios, el sindicato cifra en 1.542.000 las personas alcanzadas por el nuevo SMI que trabajan a tiempo completo. Dentro de este grupo, una mayoría son mujeres: el 57,6%. La ministra Díaz recordó que el incremento del SMI tiene un componente de género importante, al impactar sobre todo en las mujeres, que son las que cobran los salarios más bajos.

En cuanto al perfil por edades analizado, el grupo más numeroso de beneficiarios es el que se concentra entre los 25 y 34 años, que suponen 419.000 personas, seguido de cerca por las personas entre 35 y 44 años (394.000 personas).

Beneficiaros del SMI de 950 euros a tiempo completo por edades, según CCOO Gabinete económico del SMI

En cuanto a los sectores de actividad más alcanzados por la subida, la inmensa mayoría de los trabajadores afectados –más del 75%– están empleados en el sector servicios, según las cifras del sindicato. Si se mira el dato en términos de incidencia (cuántos trabajadores están afectados por el SMI entre el total de cada sector), el más alcanzado es la agricultura, con un 43,6% de trabajadores.

La agricultura es el sector que la patronal más ha destacado por un posible efecto negativo en el empleo de una fuerte subida del SMI, ante la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo o que parte de ellos acaben en la economía sumergida. El anterior equipo del Ministerio de Trabajo concluyó con los datos disponibles hasta el cierre de año que el alza del SMI a los 900 euros de 2019 no destruyó empleo, pero que sí había podido llevar a algunos trabajadores a la economía sumergida en el empleo doméstico y el campo. La ministra Díaz aseguró ayer miércoles que Trabajo estaría pendiente de este colectivo.

Beneficiaros del SMI de 950 euros a tiempo completo por sectores, según CCOO. Gabinete económico de CCOO

Por último, CCOO analiza cómo se distribuyen los trabajadores beneficados de la subida del SMI por Comunidades Autónomas. El grupo más numeroso está empleado en Andalucía (364.000 personas), seguido de la Comunidad de Madrid (236.000) y Catalunya (193.000). De nuevo, en términos de incidencia sobre el total de trabajadores en esas comunidades, las más afectadas son Extremadura (20,5%), Andalucía (17%) y Canarias (15,8%).

Beneficiarios del SMI de 950 euros a tiempo completo por CCAA, según CCOO Gabinete económico de CCOO