La Fiscalía señala que la información del folleto de salida a Bolsa de Bankia tenía como "finalidad viciar la voluntad del inversor"

La fiscal apunta que la CNMV y el Banco de España no se opusieron al folleto de la salida a Bolsa de Bankia porque se fiaron de los informes favorables realizados por el exauditor externo de la entidad y socio de Deloitte Francisco Celma "La existencia de auditorías favorables a la información contenida en el folleto no alertó sobre todas las deficiencias que el auditor en realidad sí que conocía y que no puso de manifiesto", argumenta el Ministerio Público