Job Today lanza una guía sobre prendas acertadas y "prohibidas" para mujeres en una entrevista de trabajo

"En un evento de empresa la imagen es muy importante. ¿Quieres causar una buena impresión ante posibles clientes, compañeros de trabajo, o tu mismo jefe?". Así comienza la " guía práctica del look de oficina", lanzada por el portal de empleo Job Today.

La publicación –elaborada por una treintena de blogueras– hace recomendaciones sobre opciones de vestuario "ideal" para una entrevista de trabajo."Si te gusta romper con la norma y formas parte del 20% de mujeres que prefieren llevar un vestido para una entrevista, asegúrate que no sea demasiado ceñido o corto, ya que no causarías una buena impresión", sostiene la guía.

"Si quieres resaltar algo, las blogueras recomiendan maquillar los ojos. Así que, ¡no te olvides de hacer contacto visual durante la entrevista!", añade. Incluso afirman en portada que el puesto de trabajo será tuyo si creas impacto en la entrevista.

La guía continúa el mismo procedimiento anterior para eventos de empresa, donde además, figura una lista de "prendas prohibidas" para mujeres: "no hace falta mencionar que las zapatillas deportivas, son un no rotundo", constata el documento. También están prohibidos los vaqueros, vestidos cortos, transparencias o prendas ceñidas: "no lleves tejanos bajo ningún concepto, déjalos para otra ocasión", subraya.

Para la experta en imagen Yolanda Domínguez, "ninguno de los consejos hace referencia a la comodidad de la mujer para trabajar". Domínguez tiene que claro "no hace ningún favor a la igualdad decirle a una mujer cómo debe vestirse y menos con etiquetas como "prohibido" porque también se convierte en un arma para juzgarlas". Además, califica de "impensable" que existiese una guía dirigida a hombres en la que se les prohibiese ir "marcando paquete" al trabajo.

No es la primera vez que se desata una polémica machista en relación al vestuario de las mujeres. Correos Express también lanzó una guía de recomendaciones de vestuario para caballeros y otro "para ellas: " La minifalda no está reñida con la oficina, siempre y cuando no te resulte incómoda y puedas combinarla con una blazer y una blusa para sumarle formalidad".