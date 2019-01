Largas colas en México para abastecerse de unos pocos litros de gasolina

La escasez de gasolina por problemas en el suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex) en al menos ocho estados genera colas de varias horas y racionamiento del hidrocarburos desde hace varios días, ante un nerviosismo creciente de la población.

La falta de gasolina afecta hoy a miles de automovilistas que han tenido que recorrer varios kilómetros y estaciones de servicio para abastecer a medias el tanque de su coche, mientras que muchos otros han preferido moverse en transporte público.

En un recorrido en Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, las principales calles están semivacías y la mayoría de las gasolineras han tenido que parar sus actividades durante el sábado y parte del domingo en espera de las cisternas que el gobierno mexicano está enviando.

En algunos casos, los usuarios pernoctaron en las estaciones para guardar su lugar mientras arribaba alguna de las pipas.

Unas cuantas sucursales lograron surtir sus bombas durante la noche y ofrecen el servicio de manera racionalizada. Es decir, cada usuario puede cargar solo 10 o 20 litros de gasolina.

José de Jesús Huerta es taxista y afirmó hoy a Efe que no logró encontrar gasolina en diez estaciones y se vio obligado a cargar pocos litros en la única del centro de la ciudad que contaba con todas sus bombas llenas.

"Me habían dicho que hoy se iba restablecer todo, pero la verdad no y todo el día he andado batallando por gasolina, ahorita ando con la pura reserva, tengo 40 minutos formado porque es el único lugar donde hay", señaló.

El chófer indicó que la escasez del combustible ha perjudicado a todos sus compañeros transportistas porque no pueden seguir trabajando.

Su estrategia ha sido surtir la mayor cantidad de gasolina posible en las estaciones que encuentre para poder seguir con su jornada.

"Ya con 10 litros trabajo un ratito ahorita. Ya mañana busco con más calma y lleno para otros días, porque no sabemos cuándo se vaya a acomodar este problema", dijo.

La gerente de esta sucursal comentó a Efe que la orden era vender solo 10 litros por auto para garantizar el servicio a la mayor cantidad de usuarios posible, pues nadie sabe decirle hasta cuándo se regularizará el servicio.

La demanda ha sido tal que la Policía de Guadalajara implementó un dispositivo para vigilar las estaciones de hidrocarburo en la ciudad y garantizar la seguridad de los consumidores.

En algunas de las estaciones visitadas los encargados se negaron a vender el combustible a usuarios que llegaron con bidones y cuyos coches se habían quedado varados en alguna calle.

La intención es evitar que esas personas aprovechen la situación para revender esa gasolina, explicó uno de los encargados.

La alcaldía de Zapopan informó en un comunicado el sábado que 50 de las patrullas municipales habían tenido que parar actividades debido a la escasez de combustible.

José Lepe ve su celular mientras espera su turno en una estación. Explicó a Efe que regresó de un viaje hace unas horas y se encontró con la "sorpresa" de la escasez de gasolina.

"Parece que solo están vendiendo 10 litros. Yo pienso que es bueno para todos porque si no, se va a acabar", expresó.

Unos coches más adelante, Rogelio Cervantes termina de cargar combustible junto a su esposa tras 40 minutos de espera. Para él, el desabastecimiento es "una reacción normal al robo de combustible por parte de la gente de Pemex".

Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, dijo en días recientes a medios de comunicación que no está garantizado el abasto de gasolina antes de este lunes.

El viernes, la Fiscalía General de la República anunció que en los últimos 15 días han asegurado 261.litros de hidrocarburo ilegal y la localización de 34 tomas clandestinas,

En Jalisco fueron asegurados 119.500 litros; en Tamaulipas, 63.780 litros; en el Estado de México, 50.317 litros; mientras que en Querétaro y Puebla, 27. 620 litros del combustible.

Ante el nerviosismo de la ciudadanía, Petróleos Mexicanos informó este sábado que incrementó los operativos en la mayoría de estados afectados para distribuir gasolina y aseguró que el abasto se normalizará "lo antes posible".

Días después del arribo al poder de López Obrador, el 1 de diciembre, el Ejecutivo y Pemex implementaron cambios en el suministro de gasolinas en todo el país para evitar el robo de hidrocarburos, que estiman que generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.382 millones de dólares) en 2018.