Moody's ve positivo que el Gobierno dé a la CNMC las competencias sobre peajes

La agencia de calificación Moody's considera positivo el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que el Gobierno está próximo a cerrar un acuerdo para transferir la fijación de los peajes eléctricos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En un informe que ha hecho público esta semana, Moody's dice que en España la regulación de las redes eléctricas ha estado sujeta históricamente a un cierto grado de interferencia política y afirma que la delegación de las competencias para establecer las tarifas reguladas haría que la regulación sea más estable y previsible.

Además, considera que esa delegación reduciría el riesgo de que se adopten decisiones regulatorias motivadas por cuestiones políticas y añade que con la designación de un regulador independiente se situaría a España en línea con las prácticas de la mayoría de los países europeos.

La Comisión Europea (CE) abrió en 2016, cuando todavía gobernaba el PP, un procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa europea, que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador, en el caso de España la CNMC.

Moody's actualmente califica con Baa (aprobado) la estabilidad y predictibilidad de la regulación española, a la que la elevó desde Ba a principios de 2017 para reflejar la estabilidad del régimen regulatorio después de su revisión en 2013 y su aplicación a partir de 2015 a las redes de electricidad, aunque en la nota tiene en cuenta la menor independencia política en España para fijar tarifas y peajes comparado con otros países europeos.

La agencia de calificación, en este informe elaborado antes de que la CNMC diera a conocer su propuesta definitiva de retribución para las redes eléctricas que reciben las compañías para que las inversiones que hacen sean sostenibles, señala que, aunque el marco regulatorio ha evolucionado positivamente, es probable que los cambios en los parámetros para el próximo periodo regulatorio 2020-2025 sean negativos para los proveedores de electricidad regulados.

En este sentido, recuerda que la propuesta inicial de tasa financiera de retorno que hizo en julio la CNMC la situaba en un 5,47 % -la propuesta definitiva ha sido del 5,58 %-, lo que representa una disminución de más de 100 puntos básicos respecto al 6,5 % del periodo actual.

Moody's recuerda, no obstante, que la ley actual no permite movimientos interanuales en la tasa de rendimiento superiores a 50 puntos básicos, por lo que si esa norma es respetada, no debería implementarse ningún cambio importante durante varios años.

Por otra parte, la agencia de medición de riesgos ha señalado que, aunque la ministra no lo ha dicho explícitamente, probablemente también se transferirá a la CNMC el poder para fijar las tarifas del gas.

Moody's cree que la tasa de retorno que se aplica al transporte de gas, la regasificación y los activos de almacenamiento, aunque no a la distribución, será más baja que el 5,09 % actual.

Los operadores de transporte de gas, los activos de regasificación y almacenamiento reciben también ahora una remuneración adicional por la continuidad del suministro, que incrementa la rentabilidad global y cuyo valor era de 315,6 millones en 2018.

No obstante, Moody's apunta que aún no está claro que este mecanismo se vaya a mantener para el próximo periodo regulatorio, que para las redes de gas comienza a partir de 2021, un año después que el de las eléctricas.