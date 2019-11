Pelosi duda que el T-MEC pueda ratificarse en EE.UU. en 2019

La presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dudó este jueves de que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, pueda ratificarlo el Congreso antes de que finalice 2019.

"No estoy segura de que, aún en el supuesto de que hoy llegásemos a un acuerdo, habría tiempo suficiente para cerrarlo (en 2019)", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio, momentos antes de encontrarse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Tras ese encuentro, que duró algo más de una hora y al que también acudió el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, Richard Neal, un portavoz de Pelosi señaló a Efe que ambas partes habían acercado posiciones.

"Fue una reunión productiva. Se avanzó en la reducción de las diferencias entre ambos, y el trabajo continúa. Podemos llegar a un acuerdo sobre el T-MEC cuando el representante de comercio haga que el acuerdo se pueda cumplir para los trabajadores estadounidenses", señaló esa fuente, que pidió permanecer en el anonimato.

Esta valoración llega una semana después de que la propia Pelosi asegurase que la bancada demócrata y el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, podrían lograr un pacto sobre el T-MEC de manera "inminente".

Sin embargo, entre la celebración de Acción de Gracias y las festividades navideñas, los días en los que la Cámara de Representantes estará operativa para votar ese hipotético acuerdo, que aún no se ha pactado, se reduce a una decena.

En los últimos meses, Trump ha criticado a Pelosi por haber ralentizado el proceso y no haber sometido el pacto a voto.

"No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté moviendo más rápidamente el T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo somete a un voto bipartidista. ¡Está tomándose demasiado tiempo!", se lamentó el mandatario a finales de octubre en su cuenta de Twitter.

Tras más de un año de negociaciones, los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el 30 de noviembre de 2018 la negociación del T-MEC, que debe sustituir el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

Los republicanos y grupos empresariales han presionado al Congreso para sacar adelante el T-MEC para reducir la incertidumbre comercial, mientras que varios asociaciones sindicales estadounidenses han exigido reforzar las garantías de aplicación de los estándares medioambientales y laborales.

México ya ha ratificado el pacto, mientras que en el caso de Canadá, que celebró sus comicios presidenciales recientemente, se espera que el acuerdo sea aprobado próximamente.