Presidente de RTVE defiende su gestión: No puedo hacer más de lo que he hecho

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha defendido hoy su gestión durante los 40 meses al frente de la corporación pública: "de verdad, no puedo hacer más de lo que he hecho".

En su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Sánchez ha resaltado que durante su presidencia, RTVE ha reducido la deuda, no ha despedido a ningún trabajador, ha convertido a sus informativos en "líderes de audiencia" y ha conseguido superávit en los dos últimos ejercicios.

Además, el presidente de RTVE, cuyo mandato concluye el próximo mes de junio, ha presumido de que ha logrado unir a la oposición en su deseo de sustituirlo en el cargo.

"He conseguido lo que ni dios con su infinito poder, ni la Santísima Trinidad, ni los tres juntos habían logrado, que es poner de acuerdo a toda la oposición para que me eche. (...) Más por mi parte, lo siento, pero ya no puedo ", ha apostillado Sánchez en relación a la nueva ley de elección de cargos de RTVE.

Sobre este asunto, todos los grupos de la oposición han urgido a acelerar los trámites para la renovación del Consejo de Administración y de la presidencia, para lo que han pedido el apoyo del PP.

En cuanto a los presupuestos de la corporación pública, Sánchez ha detallado que ascienden a 1.001 millones de euros, frente a los 972,8 millones de 2017, lo que permite "mantener la estabilidad financiera" de la corporación pública.

Así, la partida de subvenciones de explotación asciende a 946,28 millones de euros, en tanto que recibirá 342,87 millones por compensación como servicio público.

En cuanto a la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, Sánchez ha indicado que alcanza los 380 millones, igual que en 2017, y los ingresos por aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de televisión se estiman en 221,4 millones.

Según datos facilitados por RTVE, para programas de televisión e interactivos la cuantía es de 361,37 millones, lo que representa un incremento del 6,24 % respecto a 2017, mientras que para RNE, la dotación es de 5,5 millones, lo que supone un aumento del 5,77 %.

Sánchez se ha referido en varias ocasiones a un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cumplimiento de las tareas de servicio público de RTVE que asegura que la corporación ha cumplido "muy satisfactoriamente", si bien ha reconocido que sería conveniente una financiación "recurrente y estable".

Además, ha hecho hincapié en que "no hay en España empresa pública con más controles y transparencia que RTVE".

Desde el PSOE, el diputado José Miguel Camacho ha criticado a Sánchez porque, a su juicio, "jamás ha levantado la voz" ante la "congelación" de los presupuestos de la Corporación y ha acusado al Ejecutivo de no apostar por el servicio público "sino por la propaganda gubernamental" y de tener "una política de parcheo y desamparo" para RTVE.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, quien ha opinado que al PP "le importan más bien poco los servicios públicos" salvo, ha añadido, que "sirvan para usarse como una herramienta de propaganda política".

El PP, a través de su diputado Ramón Moreno, ha defendido el presupuesto de RTVE para este año porque "es equilibrado para garantizar la estabilidad financiera" de la Corporación.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha dicho que la gestión económica de RTVE es "mejorable" y ha afeado a Sánchez "aspectos sombríos" como la "mala política de personal", el "uso oscuro" del presupuesto para la distribución de complementos salariales o la resistencia a la transparencia.

Joan Capdevila, de ERC, en su intervención ha exigido que ningún gobierno "entienda como suya" la radio televisión pública, que "tiene que ser de todos" y ofrecer "rigor, veracidad, conocimiento y entretenimiento dignos".