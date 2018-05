Repsol vende su 20% de Gas Natural a una sociedad de CVC y los March controlada desde el paraíso de Jersey

Repsol ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la venta, por 3.816 millones de euros, de su 20,072% de Gas Natural a una sociedad del fondo CVC y Corporación Financiera Alba (firma de inversiones de la familia March) cuyo propietario último, según documentación oficial, es CVC Capital Partners VII Limited, radicado en el paraíso fiscal de Jersey, destino habitual de este tipo de firmas.

La compradora es la española Rioja Bidco Shareholdings, controlada por CVC (75%) y la familia March (25%). Esta sociedad tiene como propietaria a la firma luxemburguesa Rioja Acquisition S.a.r.l., que a su vez tiene como socio único a Rioja Luxembourg S.à r.l., cuyo dueño es la también luxemburguesa Rioja Investments S.à r.l., a su vez propiedad de Rioja Holdings S.à r.l., también luxemburguesa y constituida como las anteriores el pasado 15 de febrero. La dueña de esta última firma es la citada CVC Capital Partners VII Limited.

Tras la operación, Gas Natural ha nombrado consejeros en representación de su nuevo accionista a Javier de Jaime (máximo responsable de CVC en España), José Antonio Torre de Silva y Juan Arbide, en sustitución de los tres representantes que tenía Repsol, que han dimitido.

Con el cierre de esta venta, tras un acuerdo alcanzado el pasado 22 de febrero, se concreta la salida de Repsol del accionariado de Gas Natural, que ha puesto fin a una relación histórica con la venta de un paquete de 200,85 millones de acciones a un precio de 19 euros por título con el que logra 400 millones en plusvalías.

El cierre de la operación estaba supeditado a la obtención de la autorización de las autoridades competentes en España, México, Corea del Sur, Japón y Alemania, así como a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd.

Además, existía la condición de la firma por Rioja Bidco Shareholdings de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary, aunque la sociedad renunció a ella para proseguir con las negociaciones en busca de ese nuevo pacto accionarial en la gasista.

Con el desembarco de CVC, el 35% del capital de Gas Natural Fenosa, la tercera eléctrica española, queda en manos de fondos de inversión (el otro es GIP), en un momento de cambios en la gasista, que tras el relevo en su cúpula con el nombramiento de Francisco Reyés como presidente ejecutivo trabaja en un nuevo plan estratégico, que presentará a finales de junio.

CriteriaCaixa se mantiene como el principal accionista de Gas Natural Fenosa, con una participación del 24,4%, seguido ahora de la alianza de CVC y March, por un lado, y GIP, por otro, con paquetes del 20%. La argelina Sonatrach es el cuarto máximo accionista con un 4%.

A su participación en Gas Natural, CVC suma su presencia en la dueña de la red de oleoductos, CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home. También ha sido accionista de Abertis, El Árbol o el operador R, entre otras.

Por su parte, Repsol logra una importante liquidez en vísperas de que el próximo 6 de junio, la petrolera presente un nuevo plan estratégico, en el que definirá su 'hoja de ruta' para afrontar la transición energética y su nuevo ciclo de crecimiento sostenible a 2020, en plena recuperación de los precios del petróleo. La compañía ya ha señalado que los ingresos por la venta de su participación en Gas Natural Fenosa no tendrán por destino una gran adquisición.