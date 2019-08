Ryanair envía una encuesta a sus tripulantes de cabina para que digan si van a secundar la huelga

"Necesitamos saber de antemano quién asistirá o será voluntario para el servicio en las fechas de huelga propuestas". Es parte del texto de una encuesta enviada por Ryanair a algunos de sus tripulantes de cabina en España para que digan si van a secundar o no los paros convocados por los sindicatos en este mes de septiembre, que comienzan este domingo. Los sindicatos USO y Sitcpla han anunciado que denunciarán los hechos como una "vulneración del derecho de huelga" y recuerda que Ryanair ya cometió prácticas similares en las huelgas de 2018 y fue sancionada por ello por la Inspección de Trabajo.

eldiario.es ha preguntado a Ryanair por el envío de este cuestionario, pero aún no ha obtenido una respuesta. La aerolínea sí ha difundido un comunicado este jueves en el que pide a los sindicatos que desconvoquen las jornadas de huelga de septiembre contra el cierre de cuatro bases en el país (Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Girona) y un despido colectivo que podría afectar a 512 personas, según los sindicatos.

Ryanair sostiene que "el cierre de las bases de invierno de Ryanair en Canarias es un hecho irreversible" –no menciona Girona– y emplaza a los sindicatos a que retiren las movilizaciones.

Aunque no confirma el envío de la encuesta, la multinacional irlandesa asegura en el comunicado a través de un portavoz que "la mayoría de nuestros pilotos y tripulantes de cabina españoles que ya han confirmado que operarán según su horario previsto, o se ofrecerán como voluntarios para trabajar en sus días libres, con el fin de no alterar los planes de viaje de nuestros clientes y sus familias en septiembre. De esta forma evitarán aún más pérdidas de empleos y recortes en España este invierno".

Encuesta a trabajadores afectados por los cierres

La encuesta fue recibida este miércoles por correo electrónico por algunos tripulantes de cabina de la compañía. Al menos ha sido recibido por algunos trabajadores de las bases de Girona y Tenerife Sur, según los datos que ha logrado reunir hasta el momento el sindicato Sitcpla. "A diferencia de la encuesta similar de la huelga anterior que fue a todo el personal", explica José Velasco, representante del sindicato.

En relación a los paros de 2018, la Inspección de Trabajo consideró que la empresa vulneró el derecho de huelga de la plantilla y, además, propuso sancionar a la aerolínea por "obstruir a la labor inspectora", ya que concluyó que Ryanair retrasó e impidió el ejercicio de las funciones de los inspectores.

Con el asunto Encuesta de la tripulación de cabina para minimizar la perturbación del cliente, Ryanair pide al receptor que "por favor, haga clic en esta importante actualización". El enlace remite a los empleados a una encuesta en la que Ryanair explica que "para minimizar la perturbación a nuestros clientes" necesita "planificar qué vuelos podemos operar", por lo que pregunta por la intención de los tripulantes de trabajar o no en las dos primeras jornadas de huelga, la del 1 y 2 de septiembre.

Encuesta de Ryanair a sus empleados para saber si van a secundar la huelga convocada para tripulantes de cabina. Imagen cedida a eldiario.es

La encuesta da varias opciones de respuesta a los trabajadores y advierte de que, si no se obtiene ninguna, la empresa supondrá que el empleado hará huelga. Entre las casillas del cuestionario figuran la confirmación de que se cumplirá con el servicio asignado esos días de huelga, así como la intención del trabajador de secundar los paros y la opción de presentarse voluntario para trabajar aunque no tuviera esos días asignados en su calendario laboral (incluso por estar de vacaciones).

El trabajador no tiene que avisar a la empresa

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, recuerda que el trabajador no tiene obligación de responder a este tipo de correos. "Puede contestar de forma voluntaria, pero no le vincula, el trabajador podría cambiar de opinión en cualquier momento". La experta recuerda que es obligación de los sindicatos seguir los tiempos requeridos de comunicación para la convocatoria de paros.

"La huelga no necesita de ningún tipo de comunicación del trabajador al empresario", prosigue Muñoz Ruiz, por lo que los trabajadores no tienen obligación de avisar de sus intenciones de trabajar o no en jornadas de huelga y podrían, como destaca, cambiar de opinión en cualquier momento y ausentarse para secundar el paro.

Los sindicatos USO y Sitcpla consideran esta práctica una vulneración del derecho de huelga de los tripulantes, por lo que han anunciado que denunciarán los hechos ante la Inspección de Trabajo.

En opinión de Muñoz Ruiz "esta conducta de Ryanair no es atendible y podría incurrir en una vulneración del derecho de huelga". La profesora recuerda que "la empresa durante la huelga no puede actuar con todos los poderes que tiene normalmente sobre el trabajador, de su poder de organización y decisión", ya que estas prácticas pueden colisionar con el derecho de huelga si se demuestra que coaccionan o pretenden desincentivar que los empleados secunden un paro.