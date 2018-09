Huelga de Ryanair: 88 vuelos cancelados en España y pasajeros desamparados

Continúa el conflicto laboral entre los tripulantes de cabina de Ryanair y la dirección de la empresa. En la primera parte de la jornada de huelga de 24 horas convocada para este viernes la cifra de vuelos cancelados que afectan a España ya asciende a 88. El motivo: la aerolínea "no ha comunicado cuáles son las operaciones protegidas por los servicios mínimos a los trabajadores", según han asegurado USO y SITCPLA. Añaden que "denunciarán a Ryanair en la Inspección de Trabajo" de nuevo por la falta de transparencia con sus trabajadores.

Hasta el momento la cifra de vuelos cancelados asciende a 88 en España que afectan a unos 15.000 pasajeros. Cinco de ellos afectan a Lanzarote, cuatro han sido cancelados en Tenerife Sur, otros cuatro en las rutas entre Barcelona y Sevilla (ida y vuelta), uno entre Barcelona y Málaga (ida y vuelta), uno entre Barcelona y Vigo (ida y vuelta), los vuelos desde Madrid a Pisa y Santiago (ida y vuelta) y los de Sevilla hacia Santiago y Valencia (ida y vuelta).

Los sindicatos han explicado que Ryanair ha desplazado a un jefe de base de Belfast hasta Canarias para operar un vuelo que no tenía personal, incumpliendo las leyes. "Pretenden trasladar TCPs de un país a otro", ha señalado Antonio Escobar, portavoz de SITCPLA. Los servicios mínimos establecidos en España por el Ministerio de Fomento afectaban a 64 vuelos de los 418 programados, un 15,3%, una cifra "abusiva con la que malamente se puede hacer una huelga", ha indicado Escobar.

Cancelaciones inesperadas y desorganización

Algunos pasajeros han recibido la confirmación de cancelación de su vuelo vía mensaje de texto esta misma mañana, otros se han enterado al llegar al aeropuerto por la información emitida en las pantallas y otro grupo de pasajeros teme perder el vuelo ante el ascenso de la cifra de cancelaciones.

Carlos (nombre ficticio) viajaba esta mañana a Pisa por motivos laborales. Ha viajado durante la noche desde Valencia para conseguir llegar a tiempo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la primera sorpresa ha sido comprobar en una pantalla que su vuelo había sido cancelado. "Ryanair no me ha avisado", ha sostenido.

En el mostrador de reclamaciones de la aerolínea de bajo coste le ofrecen como "solución", incluirle en una lista de espera –que depende de que algún pasajero cancele su propio billete– de un vuelo a Bolonia para este sábado. "Mañana tengo que desmontar una feria en Pisa y no me garantizan estar allí", ha explicado.

El caso de Ana es distinto. Su vuelo a Pisa salía a las 9 de la mañana y la compañía aérea le ha avisado a las 7 a pesar de que su vuelo no era de los cancelados, según el anuncio de Ryanair días antes de la huelga. "He estado dos horas haciendo cola para nada, no me han dado ninguna solución así que he tenido que comprarme otro billete con otra compañía". Destaca que reclamará para obtener una compensación.

Carla y María también van a Pisa y también han recibido un mensaje de aviso de cancelación esta misma mañana. "Nos ofrecen cambiar el vuelo pero no hay vuelos disponibles al mismo destino ni hoy ni mañana". Explican a eldiario.es que su intención era pasar el fin de semana allí, por tanto, "la solución de Ryanair no soluciona nada".

La compañía irlandesa de bajo coste asegura en su cuenta de Twitter que son 2.150 los vuelos que operarán con normalidad este viernes y estima transportar a unos 400.000 pasajeros es decir, un 90% del total. Según datos de los sindicatos, en Europa la cifra de afectados por cancelaciones de vuelo asciende a 50.000 personas.