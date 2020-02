La UE da por seguro el impacto económico del coronavirus aunque sin cuantificar mientras las empresas avisan de la caída de ingresos

La Comisión Europea ha debatido este miércoles el impacto económico del coronavirus. "De manera correcta, todas las instituciones son muy cautas en hacer previsiones", ha dicho el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni.

"He estado en el G20 en Arabia Saudí hace unos días, cuando el FMI presentó su escenario a la baja para el crecimiento económico de China, y se consideró que iba a tener un impacto del 01,% en el crecimiento global", ha explicado Gentiloni.

"Pero no es nada seguro, la única seguridad es que se va a producir un impacto económico y percibí preocupación por las economías asiáticas en el G-20. Pero hacer previsiones cuantitativas no es algo que estemos haciendo de momento, seguimos haciendo la evolución día a día".

Sin embargo, las previsiones desde otros ámbitos son más negativas. Con el brote de coronavirus golpeando la demanda de automóviles y perturbando las cadenas de suministro automotriz, la agencia de calificación Moody's ha rebajado su pronóstico de ventas para los fabricantes de automóviles a nivel mundial.

"Las ventas mundiales de vehículos disminuirán un 2,5% en 2020, reduciéndose desde una caída del 4,6% en 2019, pero empeorando desde el descenso del 0,9% que habíamos proyectado anteriormente para este año. Las ventas repuntarán sólo modestamente en 2021, con un crecimiento del 1,5%", dijo Falk Frey, vicepresidente senior de Moody's.

Las ventas de automóviles chinos caerán un 2,9% en 2020, un rendimiento significativamente más débil que el 1% de crecimiento que Moody's había proyectado anteriormente. Las ventas en EEUU seguirán siendo débiles, mientras que las ventas de coches en Europa Occidental disminuirán en 2020 después de una demanda más fuerte de lo esperado a finales de 2019.

El coronavirus como argumento para un ERTE

Ya ha empresas que están utilizando la pandemia para justificar medidas de reducción de empleo. Fujitsu tiene preparado aplicar un ERTE en su fábrica de Málaga, Fujitsu Ten, por el coronavirus, según informa ABC, esta medida afectaría a un total de 336 trabajadores. Se trata de la primera medida empresarial que afecta al empleo por la epidemia de origen china, que ya ha llegado a nuestro país. La compañía fabrica componentes electrónicos para empresas de automoción

En el último informe del banco privado suizo Julius Baer se destaca que los mercados están ahora contemplando una alteración de la actividad económica y de las cadenas de suministro posiblemente más seria y más duradera. El analista Yves Bonzon de Julius Baer añade que el crecimiento en Europa podría verse "fuertemente afectado si la gente tiene que quedarse en casa por los cierres temporales de las empresas y las fábricas debido a las medidas de cuarentena sanitaria".

Viajes y entretenimiento, sectores más afectados

Esty Dwek, Head of Global Market Strategy de Natixis Investment Managers Solutions, apunta "los recientes casos de propagación fuera en Italia, Corea del Sur y Japón hacen crecer la idea de que el impacto puede ser más amplio y duradero de lo que se creía inicialmente". A pesar de ello, destaca que desde Natixis IM siguen creyendo que "el crecimiento de 2020 no se frustrará", aunque señala que los segmentos de la economía más afectados son los de los viajes y el entretenimiento y esos "no recuperarán las pérdidas".

De hecho, el gigante británico de bebidas espirituosas Diageo, propietario de marcas como Guinness, Johnny Walker, J&B o Smirnoff, calcula que la epidemia de coronavirus en China y Asia Pacífico reducirá las ventas orgánicas netas de la compañía en un rango de entre 225 y 325 millones de libras (269 y 388 millones de euros) en su ejercicio 2020, que concluirá el próximo mes de junio. Asimismo, la multinacional británica anticipa un impacto negativo de entre 140 y 200 millones de libras esterlinas (167 y 239 millones de euros) en su resultado operativo orgánico.

Por su parte, el grupo francés de alimentación Danone ha informado que espera un impacto negativo en relación con la epidemia de coronavirus de unos 100 millones de euros en sus ventas del primer trimestre.

En España, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha reconocido que la crisis del coronavirus afectará a las cuentas de resultados de los puertos españoles debido al menor flujo comercial, pero ha precisado que será algo "coyuntural" y que espera que dure poco.

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, ha advertido de que algunas empresas textiles encarecerán el precio de la ropa por el impacto del coronavirus en la cadena de suministro. Para Zamácola, aunque esto sea una posibilidad que varias empresas pondrán sobre la mesa, se trata de un "error" que el incremento de los costes de producción se traslade al precio de venta al público, puesto que originaría un precio de venta al público "erróneo".

el presidente de Acotex ha puesto el foco sobre la posición de China como suministrador. "Hay muchos tejidos, botones o cremalleras que vienen de China, eso puede ser un problema y un plan de contingencia podría ser buscar proveedores alternativos a estos", ha añadido.

Zamácola ha explicado que algunos de estos proveedores pueden ser Tailandia, Turquía, Marruecos e incluso España, señalando que puede haber una oportunidad para que la industria textil repunte en el país. "Cada empresa tiene que hacer sus deberes y estudiar sus posibles planes de contingencia", ha apostillado.

A pesar de las recomendaciones de no viajar a las zonas donde hay brotes de la enfermedad, las agencias de viajes aseguran que están gestionando con "normalidad" las reservas, excepto para los destinos más afectados por el coronavirus, aunque han admitido que se están recibiendo "llamadas masivas" ante las informaciones sobre los nuevos casos.

Mientras, la mayoría de las empresas multinacionales españolas están poniendo en marcha protocolo de actuación con el objetivo de priorizar la salud de sus empleados y sus familias frente a la evolución del coronavirus y "la incertidumbre y preocupación creada al respecto".