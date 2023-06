La AIReF señala que el ingreso mínimo vital apenas aumenta y la ayuda por hijo solo llega al 18% de las familias

“Escasos avances” en el ingreso mínimo vital (IMV) en el último año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este jueves de que la renta mínima estatal se ha “estancado”, manteniéndose en torno a los 284.000 hogares beneficiarios, el mismo dato que un año antes, lo que supone que alcanza al “35%” de los posibles beneficiarios. El organismo público señala además que la ayuda por hijo, de entre 50 y 100 euros al mes por menor, solo alcanza al 18% de las familias con derecho a este complemento.

Se trata del segundo análisis de la AIReF, tras un primero el año pasado, fruto de su misión encomendada de evaluar anualmente el IMV. El nuevo documento señala que el número de hogares beneficiarios de la renta mínima a finales de 2022 se mantenía en el mismo nivel que un año antes, alrededor de 284.000 hogares (sin datos de Euskadi y Navarra, que la Autoridad Fiscal ha señalado que no han facilitado información).

Las cifras de alcance de la Autoridad Fiscal se sitúan a gran distancia de las que ofrece mes a mes el Ministerio de la Seguridad Social, que sitúan que el IMV “alcanza los 627.957 hogares”, ya que el Ministerio ofrece datos acumulados de las altas en la prestación “y no las bajas”, ha destacado Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. Además, la Seguridad Social también incluye en el recuento las ayudas por hijo, aunque las familias no perciban el ingreso mínimo vital.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social han salido en contra del estudio de la Airef Fuentes del Ministerio han destacado esta mañana que “el Ingreso Mínimo Vital es una prestación viva, de la que, como el propio informe indica, entran y salen beneficiarios en función de su situación de vulnerabilidad”. “Se indica como algo negativo la salida de beneficiarios de la prestación cuando puede deberse a una mejora de su situación personal, saliendo de la vulnerabilidad. Esta cuestión es de gran relevancia a la hora de valorar el avance real de una prestación”, han destacado ante el análisis de la AIReF.

El Ministerio de José Luis Escrivá ha criticado que “se ha elaborado sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política (la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social)” y también la “calidad” de los datos del análisis.

La presidenta de la Autoridad Fiscal ha afirmado que han mantenido “dos reuniones” con el Ministerio y que se han seguido todos los cauces habituales en este tipo de análisis. Los datos “son incontestables”, ha subrayado Herrero.

“Alcance limitado” de la ayuda por hijo

Por otro lado, la Autoridad Fiscal detecta “un alcance limitado” del nuevo complemento de ayuda a la infancia, las ayudas por hijo lanzadas el año pasado entre 50 y 100 euros al mes para familias con hasta tres veces el límite de renta del ingreso mínimo vital. Este complemento alcanzaba a “274.000 familias” a finales de 2022, de las 1,5 millones de potenciales beneficiarias. Es decir, que solo alcanzaba a un 18% de las familias con derecho a esta ayuda.

La AIReF ha destacado el elevado número de hogares que teniendo derecho al ingreso mínimo vital no lo solicitan, el llamado non take up. La cifra de nuevo tiene poca variación respecto al año pasado, destaca el organismo público, con alrededor de 470.000 hogares potenciales beneficiarios que no lo solicitan, el 58% del total con derecho a la ayuda.

En el caso de las ayudas por hijo, este porcentaje de familias con derecho que no han pedido el complemento es mucho más alto: del 76%. La ayuda se solicita mediante el mismo trámite del IMV, algo que las ONG y ahora también la AIReF consideran que puede confundir a algunos hogares sin derecho a la renta mínima estatal pero sí a este complemento, llevando a que no lo soliciten.

La Autoridad Fiscal ha incluido varias propuestas para ampliar la extensión del IMV a más beneficiarios. La principal pasa por modificar la gestión hacia un modelo más automático, que parta de oficio de la Administración, lo que requeriría crear una gran base de datos con información de renta y prestaciones a nivel estatal, que podría alimentarse de una declaración universal de la renta, ha sugerido el organismo.

Por otro lado, el informe añade que el aumento del IMV por la crisis de precios, con un 15% más de cuantía, ha amortiguado el 80% de la inflación en las economías de los hogares beneficiarios.