El Ingreso Mínimo Vital solo ha alcanzado al 40% de los hogares que tienen derecho a la prestación

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado este martes su primera valoración sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha asegurado que “es una prestación difícil de implementar, ha conseguido cosas pero todavía tiene margen de actuación”. En un extenso informe, la Airef cifra en 284.000 los hogares que se han beneficiado de esta ayuda, implementada en 2020, pero destaca que a finales del pasado año todavía 400.000 hogares con derecho al IMV no lo han solicitado.

La Airef tenía encomendado en la ley que desarrolla el IMV la valoración de la implementación y de los efectos que tenía esta medida y la de este martes es la primera opinión que emite al respecto. El organismo reconoce que se trata de una medida cuya implementación ha sido “compleja”, aunque, en palabras de Herrero, ya se han conseguido “avances”. Sin embargo, la Autoridad Fiscal evita hacer una valoración sobre el éxito o fracaso de la medida. Sin embargo, considera que “tiene un amplio recorrido por delante”.

El organismo destaca que hasta la fecha únicamente se ha cubierto al 40% de los hogares que tienen derecho a esta medida. La Airef reconoce que es habitual en todos los países que han realizado este tipo de prestaciones que haya un amplio colectivo que no llega a solicitarlo. El desconocimiento sobre esta prestación o pensar que no se tiene derecho a la misma son algunas de las razones que llevan a que personas que tendrían derecho al IMV no lo soliciten. Es lo que se conoce técnicamente como 'non take-up' y en España alcanza al 57%.

Este colectivo lo componen 400.000 hogares que cumplen con los requisitos que se fijaron para su concesión. El estudio que ha realizado la Airef destaca que entre los domicilios que no lo han solicitado se encuentran fundamentalmente aquellos que no tienen menores, ya que el IMV se aplicó automáticamente entre aquellos que recibían prestaciones por menores a cargo. Así, por ejemplo, el 71% de los hogares con un adulto y el 65% con dos adultos no han solicitado esta ayuda. Además, la Airef considera que contar con algún tipo de ingresos por rentas, aunque sean por desempleo, hace menos probable que los beneficiarios asuman que pueden solicitarlo.

Por comunidades, la que tiene un mayor nivel de 'non take-up' es Catalunya, donde no han solicitado la prestación el 69% de los hogares con derecho a la ayuda. Le siguen Baleares y Galicia, con más del 68%, según los datos de la Airef. Andalucía, Asturias y Cantabria, con el 52%, son las regiones con menor número de hogares con derecho que no han solicitado el IMV

El organismo señala que actualmente se han desarrollado presupuestariamente 1.600 millones de euros, mientras que llegar a los 700.000 hogares portencialmente beneficiarios elevaría el coste a 2.800 millones de euros. La Airef llega a cifrar en 6.000 millones de euros el coste global de lograr que no hubiera hogares en situación de pobreza.

Sin embargo, la Airef señala que incluso en un escenario en el que todos los potenciales beneficiarios recibieran la prestación, todavía quedaría un 40% de hogares en riesgo de pobreza sin acceso a esta ayuda. En la situación actual, solo 284.000 de 1,3 millones de hogares en esta situación han recibido el IMV, un 22%.

Uno de los aspectos en los que pone el foco la Airef es en el importante número de solicitudes que han sido rechazadas por la Seguridad Social: 975.000. El 42% de los rechazos se ha producido por motivos de renta, ya que los hogares superaban los niveles que se fijan en la ley. En segundo lugar, con más del 20%, figuran las razones de empadronamiento, al no coincidir el domicilio del solicitante con aquel en el que está realmente empadronado. Otros motivos son los vinculados al patrimonio, hogares que tienen una mayor riqueza de la que limita el IMV.

Propuestas para mejorarlo

La Airef concluye su informe con una serie de propuestas para mejorar la implementación de esta prestación para que logre ampliar el porcentaje de cobertura. El primero de ellos hace referencia a la necesidad de fijar un objetivo cuantificable y trazable de cobertura con el IMV. Esto incluye que se de información estadística periódica en la web de la Seguridad Social.

La segunda de las propuestas que hace el organismo pasa por revisar los límites de patrimonio y el análisis del que tienen los demandantes. Esta es una de las causas principales que dejan fuera de poder acceder a la prestación a los hogares en riesgo de pobreza, un 30% según señala la Airef. Así, anima a estudiar la liquidez que tiene este patrimonio y su valoración real, ya que en muchas ocasiones procede de activos inmobiliarios. En línea con ello, la tercera de las propuestas que hace la Airef es la de revisar las razones por las que se rechazan las solicitudes y reformular los requisitos.

Otro de los bloques de propuestas de la Airef pasa por simplificar el proceso para acceder al IMV. Así, llama a la Seguridad social a revisar posibles barreras burocráticas, como el lenguaje administrativo o los tiempos de espera para conseguir cita. También propone analizar alternativas que reduzcan el estigma de esta prestación. El organismo considera, además, que se debe servirse de los servicios sociales y las organizaciones del tercer sector para divulgar en mayor medida la existencia del IMV e incentivar que los potenciales beneficiarios lo soliciten.

Por último, entre las medidas que se pueden tomar a corto plazo, la Airef considera que se deben mejorar la conexión entre administraciones y la coordinación de las prestaciones autonómicas y el IMV. Además, establecer medidas para mejorar la inclusión social y su complementariedad con el empleo.

A medio plazo, la Airef señala que se debe trabajar por que esta prestación se inicie de oficio, de manera que no sea precisa su solicitud. El informe considera que se debe trabajar para mejorar el intercambio de información entre administraciones para mejorar el conocimiento del lugar de residencia, la tipología del hogar, el nivel de renta o los impuestos de estos hogares en un mismo repositorio. Con ello, la Administración podría diseñar un borrador de declaración, en el que se contendría toda la información de renta, patrimonio y composición de hogar, tanto para aquellos obligados a realizarla como a los que no. Una vez validado, se podría iniciar de oficio las prestaciones a las que se tuviera derecho, incluido el IMV.